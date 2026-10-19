Por: El Espectador

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La Policía Metropolitana de Bogotá difundió recientemente el cartel de búsqueda de Isaac Daniel Rodríguez García, conocido como alias ‘Moncayo’, a quien se señala como presunto autor material en el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. Este crimen tuvo lugar el 11 de febrero frente a un gimnasio ubicado en el barrio La Cabrera, al norte de la ciudad.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, detrás de este doble homicidio hay una hipótesis que ha cambiado el sentido de la investigación: aparentemente, hubo una equivocación de objetivo y no era Gustavo Aponte el destinatario inicial del atentado, sino Olimpo Antonio Oliver Peñaranda. Peñaranda es un empresario del sector minero que, según su testimonio, venía denunciando amenazas en su contra desde 2020. Mientras dos de las personas presuntamente implicadas permanecen detenidas, las autoridades concentran esfuerzos en hallar a alias ‘Moncayo’, quien habría sido el encargado de disparar.

El ataque se produjo sobre las 3:35 de la tarde. Según registraron las cámaras de seguridad del sector, un hombre vestido formalmente esperaba a la salida del gimnasio. Cuando Aponte y su escolta salieron, el individuo se les acercó y disparó varias veces, para luego huir en una motocicleta conducida por un cómplice. Más de cien cámaras permitieron rastrear los movimientos del atacante y reconstruir la ruta de escape, además de detectar elementos que apuntan a la participación de una estructura criminal que habría planeado la acción con antelación.

La confusión de identidad se destapó luego de la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias ‘Tony’, en Villavicencio. Según la Fiscalía, los homicidas habrían confundido a Aponte Fonnegra con Peñaranda debido a su parecido físico. Llanos fue imputado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, aunque no aceptó los cargos. Sin embargo, hasta el momento no se conoce quién habría ordenado el crimen ni los detalles exactos de cómo se produjo la confusión.

Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, a raíz de verse vinculado por la hipótesis del caso, emitió un comunicado explicando que ha recibido amenazas desde hace varios años, atribuyéndolas a organizaciones criminales que, según él, se ven afectadas por sus proyectos de formalización minera en el sur de Bolívar. Aunque menciona directamente grupos armados ilegales, esas afirmaciones corresponden a su versión y no a determinaciones judiciales sobre los responsables del doble homicidio.

Entre las pruebas recogidas aparecen mensajes de WhatsApp en un grupo llamado ‘Los Gladiadores’, donde varios alias, incluyendo ‘Moncayo’, coordinaban detalles del atentado. Las autoridades ahora solicitan la colaboración ciudadana para localizar a Rodríguez García, a fin de avanzar en el esclarecimiento de este trágico hecho.

En cuanto a la víctima, Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era un reconocido empresario que dirigía la firma Arroz Sonora, con raíces en Tolima y Casanare, y presidía una fundación dedicada a proyectos sociales. Su muerte y la de su escolta causaron conmoción, ya que de acuerdo con las autoridades, fueron víctimas de una confusión fatal cuyo origen sigue en investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y qué empresas dirigía?

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra dirigía Arroz Sonora, empresa perteneciente al Grupo Aponte, con operaciones en Tolima y Casanare. Era además miembro del consejo directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, orientada a programas sociales y educativos para niños y familias vulnerables. Según la información suministrada, su gestión impulsó la consolidación y expansión del grupo arrocero desde 1993.

¿Por qué Olimpo Oliver Peñaranda habría sido el objetivo del atentado?

Según la Fiscalía General de la Nación, la hipótesis principal apunta a que Olimpo Antonio Oliver Peñaranda era el verdadero objetivo del ataque, debido a que desde 2020 ha reportado amenazas presuntamente originadas por su labor en la formalización de la minería en el sur de Bolívar. El empresario sostiene que sus proyectos han afectado intereses de grupos criminales, lo que habría motivado persecuciones en su contra, aunque estos señalamientos no han sido ratificados judicialmente en relación con este caso específico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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