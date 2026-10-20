Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Bogotá trae una propuesta cultural innovadora para las familias de la ciudad. Se trata de ‘Improppet’, un espectáculo de improvisación con títeres que, según la página oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, invita a grandes y chicos a sumergirse en un escenario donde el juego, la espontaneidad y la complicidad son los protagonistas principales. La obra está programada para presentarse en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45 del sector de Ciudad Bolívar, el domingo 25 de octubre de 2026 a las 3:00 de la tarde. Uno de los aspectos más llamativos de este evento es que la entrada será completamente gratuita, permitiendo el acceso a toda la comunidad sin restricciones económicas.

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De acuerdo con la información oficial compartida por Idartes, ‘Improppet’ destaca por su formato participativo, donde el público no solo observa, sino que también interviene activamente en el desarrollo de la obra. Edgar Títere, el carismático presentador y moderador, conduce una peculiar competencia en la que dos equipos de titiriteros deben superar diversos retos de improvisación. El verdadero valor de esta experiencia radica en que quienes asisten tienen la oportunidad de proponer temas, actuar como jurados y, en determinados momentos, incluso convertirse en improvisadores sobre el escenario. Así, los asistentes no son simples espectadores, sino que se integran al proceso creativo, promoviendo la construcción colectiva de historias y vivencias compartidas.

La propuesta artística de Idartes apunta a fomentar valores fundamentales como la escucha, el trabajo en equipo, la humildad y la ternura, utilizados como herramientas clave en la creación de narrativas y en la búsqueda de soluciones en conjunto. Eventos como ‘Improppet’ evidencian el compromiso de la ciudad con el acceso gratuito a manifestaciones culturales que buscan generar integración y sentido de pertenencia en sectores como Ciudad Bolívar. Para quienes buscan alternativas culturales en familia, este evento representa una oportunidad única de explorar el arte escénico y fortalecer los lazos sociales en el interior de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presentará la obra de títeres ‘Improppet’ en Bogotá?

La obra de títeres ‘Improppet’ se presentará el domingo 25 de octubre de 2026 a las 3:00 de la tarde en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, situado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La entrada será gratuita para todo el público, conforme a la información oficial difundida por Idartes.

¿Cuál es la dinámica de participación del público en el espectáculo ‘Improppet’?

Según el Instituto Distrital de las Artes, la dinámica de ‘Improppet’ permite que el público no solo sea observador, sino también parte activa de la obra; los asistentes pueden sugerir temas, fungir como jurados y, en ciertos ejercicios, convertirse en improvisadores, favoreciendo así el trabajo en equipo y el aprendizaje a través del arte en familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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