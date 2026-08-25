Por: El Espectador

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El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, presentó este martes un proyecto de reforma constitucional en el Congreso para que los miembros de las Fuerzas Militares puedan votar en las elecciones presidenciales y legislativas, una iniciativa que busca modificar el artículo 219 de la Constitución Política. Según lo radicado, se autorizaría que “los miembros de la Fuerza Pública [puedan] ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo solo para las elecciones de presidente de la República y para elegir senadores, pero no intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”. La propuesta destaca que la Fuerza Pública no adquiere carácter deliberante y que sus integrantes no pueden reunirse sin órdenes legítimas ni hacer política, aspecto que, de acuerdo con el senador, garantizaría la neutralidad institucional de los uniformados. Rodríguez, quien fue parte de las Fuerzas Armadas, defendió la medida argumentando que “nosotros no somos ciudadanos de segunda”.

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Históricamente, esta modificación ha encontrado dificultades para avanzar en el Congreso, porque se argumenta que permitir que la Fuerza Pública vote podría implicar su participación en la discusión política, en contravía del mandato que exige la neutralidad de los uniformados y su deber de servicio a la totalidad del Estado, sin inclinaciones partidistas. De hecho, el veto al llamado “voto militar” existe desde 1930, durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, cuando se estableció que los miembros de la Fuerza Pública debían mantenerse alejados de cualquier actividad política. Esta postura se consolidó en la Constitución anterior, cuyo artículo 168 estipuló que “la Fuerza Armada no es deliberante” y solo puede reunirse bajo autoridad legítima, restringiendo su participación en asuntos políticos.

Intentos similares de reforma se han presentado en el Congreso durante 2025, 2022 y 2021, sin éxito. Un informe del exrepresentante Juan Manuel Cortés en el último proyecto señalaba que “la prohibición al sufragio de la Fuerza Pública es una restricción excepcional, cuya legitimidad depende del contexto histórico y de un examen estricto de proporcionalidad”. En esta ponencia, se advierte que la prohibición absoluta establecida en 1991 difícilmente se mantiene bajo los estándares jurídicos actuales, por lo que se considera “jurídicamente viable y necesario” avanzar en una reforma que permita el voto a los miembros de las Fuerzas. Sin embargo, en ninguna ocasión la propuesta ha superado los debates requeridos y, al tratarse de una reforma constitucional, necesita enfrentar ocho debates, los cuatro primeros antes de diciembre de este año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se ha prohibido históricamente el voto a la Fuerza Pública en Colombia?

Según lo documentado por El Espectador, la prohibición se remonta a 1930, durante el mandato del presidente Enrique Olaya Herrera, cuando se estableció que los miembros de la Fuerza Pública debían apartarse de cualquier actividad política. Esta disposición se consolidó en la Constitución previa a la de 1991, para mantener la neutralidad de los uniformados y evitar su vinculación con debates o inclinaciones políticas, asegurando así su servicio imparcial al Estado.

¿Qué significa que la Fuerza Pública no sea "deliberante"?

De acuerdo con la Constitución y como explica El Espectador, la prohibición de que la Fuerza Pública sea “deliberante” significa que sus integrantes no pueden discutir, debatir ni participar en decisiones políticas o partidistas dentro de la institución. Esto garantiza que permanezcan neutrales y no influyan en discusiones políticas mientras estén en servicio, protegiendo la separación entre las fuerzas armadas y el ámbito político del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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