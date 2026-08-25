Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Gobierno nacional ha anunciado la próxima presentación de un nuevo Estatuto Antiterrorista ante el Congreso de la República, una iniciativa que pretende marcar un antes y un después en la lucha contra las estructuras armadas ilegales que afectan al país. Esta propuesta, presentada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, incluye la creación de un sistema oficial para clasificar a las organizaciones terroristas, con el objetivo de llenar un vacío normativo que se ha evidenciado en la legislación colombiana. De acuerdo con Lara, en la actualidad el Código Penal contempla el delito de terrorismo, pero no existe una categoría jurídica que permita identificar formalmente cuándo un grupo puede considerarse como una organización terrorista en su totalidad, lo que dificulta la acción estatal frente a estas amenazas.

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Entre los aspectos centrales del Estatuto está el diseño de una lista oficial de organizaciones terroristas, cuya inclusión en el registro tendría consecuencias jurídicas significativas. Según lo comunicado en Noticias Caracol, las estructuras enlistadas serían objeto de medidas penales y penitenciarias diferenciadas, adaptadas al nivel de amenaza que representen y a las actividades ilícitas en las que estén involucradas, como el narcotráfico o atentados contra la población. Además, la propuesta abarca regímenes especiales para el manejo carcelario de sus miembros, agravamiento de penas y otras disposiciones que permitirían actuar sobre personas cuya relación con estos grupos esté probada judicialmente.

Otro eje fundamental del proyecto consiste en la tipificación de delitos asociados a las fuentes de financiación de estas organizaciones. El ministro Lara detalló que se busca incorporar sanciones específicas para actividades como la gran minería ilegal, considerada por el Gobierno como una de las principales vías de financiación para grupos armados dedicados a economías ilícitas. Así, el Estatuto permitiría al Estado actuar de forma más integral en el combate frente a problemáticas complejas que trascienden el delito de terrorismo per se.

El Gobierno ha señalado, no obstante, que existirán controles para evitar excesos por parte de las autoridades. En palabras de Lara, la iniciativa no pretende instaurar poderes ilimitados ni establecer estados de excepción indefinidos. Toda acción deberá respetar la Constitución, los fallos judiciales previamente establecidos y el debido proceso. Las medidas extraordinarias solo tendrían cabida cuando la vinculación o relación de una persona con una organización terrorista esté debidamente corroborada.

Respecto a qué grupos podrían ser incluidos en esta lista, el Gobierno ha mencionado a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con el Ejecutivo, estos grupos combinan actividades armadas con economías ilegales como el narcotráfico, lo que refuerza la necesidad de nuevas herramientas jurídicas para enfrentarlos. Finalmente, el anuncio se da en un contexto de alerta por los recientes incendios forestales en Tolima, donde se investiga si algunos de estos hechos pueden haber sido provocados para crear caos y facilitar acciones criminales, lo que resalta la complejidad de los retos en materia de seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Estatuto Antiterrorista que propone el Gobierno?

El Estatuto Antiterrorista es un proyecto que busca crear un sistema oficial de clasificación de organizaciones terroristas, establecer regímenes penales y penitenciarios diferenciados, y tipificar nuevas conductas delictivas relacionadas con las fuentes de financiación de estos grupos. Según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la iniciativa pretende dotar al Estado de herramientas más precisas para enfrentar a estructuras armadas ilegales, siempre respetando los límites constitucionales.

¿Qué consecuencias legales tendría para los grupos y personas incluidos en la lista oficial?

De acuerdo con lo señalado por el Gobierno, las organizaciones y personas incluidas en la lista oficial estarían sujetas a medidas penales y penitenciarias especiales, agravamiento de penas y sanciones adicionales vinculadas con el financiamiento ilícito. Solo se aplicarían estas medidas cuando la pertenencia o relación esté confirmada judicialmente, bajo controles que garanticen el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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