La reconocida cantante Adriana Lucía volvió a estar en el centro de la conversación pública este fin de semana, luego de dar a conocer que nuevamente ha sido víctima de amenazas.

La artista cordobesa, quien en distintas ocasiones ha manifestado su postura crítica frente a hechos de violencia y problemáticas sociales en el país, aseguró que ha recibido intimidaciones tanto en redes sociales como directamente en su propio negocio, lo que ha despertado gran preocupación entre sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete del porro y otros ritmos tradicionales mostró algunos de los mensajes que llegaron a sus cuentas personales. En ellos, personas con posturas radicales la atacaban por su rechazo constante frente a hechos como las masacres y los atentados que han marcado a Colombia en los últimos años. Según relató la cantante, varios de esos mensajes contenían expresiones de odio y deseos de muerte en contra de ella y su familia.

“Que merezco que me empalen públicamente, que ojalá maten a mis hijos, que merezco morir. Toda la asquerosidad que me escriben solo tiene un común denominador: todos tienen citas bíblicas y frases cristianas. Estos, los que se creen mejores personas, rectas y correctas, llenos del amor de Dios, son los peores. Que el Dios de amor nos cubra y haga su justicia”, expresó con firmeza Adriana Lucía, visiblemente indignada.

La artista dejó claro que, pese a la hostilidad de los mensajes, no tiene intención de guardar silencio. Para ella, denunciar públicamente estas agresiones es una manera de romper el círculo de la violencia y enviar un mensaje de resistencia. “No me voy a callar, porque eso es lo que quieren: que todos guardemos silencio. Yo voy a seguir visibilizando lo que ocurre en el país”, puntualizó.

Adriana Lucía volvió a recibir amenazas, esta vez, en su restaurante

Sin embargo, las amenazas no se limitaron al espacio digital. El pasado 26 de agosto, Adriana Lucía reveló que también recibió intimidaciones relacionadas con su restaurante, ‘La tienda del porro’, un espacio cultural que ha promovido la música tradicional del Caribe.

Según explicó en la red social X (antes Twitter), desconocidos hicieron una llamada al teléfono oficial del negocio, en la que le advirtieron que debía cuidarse y que tenían la intención de quemar el lugar.

La situación, de acuerdo con su relato, surgió luego de que una usuaria identificada como @CatalinaRivasB incitara a las personas a hacer una “sanción social” en contra de su restaurante. Poco después de esa publicación, la amenaza llegó de manera directa, lo que incrementó la alerta de la artista y de su equipo.

“Recibimos una llamada amenazante en el teléfono oficial de ‘La tienda del porro’. Dijeron que me cuidara, que iban a quemar el lugar”, señaló la cantante en su publicación. Ante lo sucedido, hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y al CAI Virtual de la Policía para que se investiguen los hechos y se tomen medidas preventivas.

Luego de que la señora @CatalinaRivasB incitara a las personas a hacerme una sanción social en mi restaurante, recibimos una llamada amenazante en el teléfono oficial de “La tienda del porro”. Dijeron que me cuidara, que iba a quemar el lugar. @FiscaliaCol @CaiVirtual — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) August 26, 2025

Asimismo, Adriana Lucía confirmó que ya se encuentra adelantando procesos legales para dejar constancia de lo ocurrido y buscar que las autoridades tomen cartas en el asunto. “Estamos justo en eso”, le respondió a una de sus seguidoras que le expresó preocupación y solidaridad.

La denuncia de la artista ha provocado mensajes de apoyo en redes sociales, donde cientos de personas han rechazado los ataques en su contra y han exigido garantías para que pueda ejercer su vida artística y empresarial sin miedo. No es la primera vez que Adriana Lucía se enfrenta a estas situaciones; sin embargo, cada vez que las hace públicas, abre el debate sobre los límites del discurso de odio y la necesidad de proteger la libertad de expresión.

Con su mensaje, la cantante no solo busca protegerse a sí misma y a su familia, sino también enviar una alerta sobre cómo la intolerancia y la violencia verbal pueden transformarse en amenazas reales. Para ella, callar nunca será la opción.

