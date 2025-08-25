La cantante Adriana Lucía reveló en sus redes sociales que fue víctima de un perturbador mensaje proveniente de una cuenta desconocida, en el que no solo la insultaron, sino que llegaron a desearle la muerte y a mencionar de manera ofensiva a sus hijas de tres años.

“Desear que alguien sea empalado públicamente y además meterse con unas niñas de 3 años habla de la podredumbre que hay en el corazón del ser humano. Todas las acciones legales las tomaré una a una”, escribió la artista en un mensaje publicado en sus plataformas digitales.

Qué pasó con las hijas de Adriana Lucía

La intérprete, reconocida por su activismo social y su compromiso con distintas causas, aseguró que no permitirá que este tipo de ataques afecten a su familia. “Tratarme de esta manera a mí y a mis hijas no les hace mejor persona que yo y no voy a permitir que nos hagan daño”, recalcó.

Adriana Lucía también envió un mensaje a quienes la siguen en la fe, señalando que muchos de los ataques más duros los ha recibido de personas que se identifican como creyentes. “A los verdaderos creyentes les pido una oración y agradezco de antemano el amor y los buenos deseos para mí y mi familia. Que el señor nos bendiga y proteja”, expresó.

La denuncia de la artista se suma a la lista de casos de figuras públicas que enfrentan hostigamiento digital, un fenómeno que ha venido en aumento y que ha encendido las alarmas sobre los límites del discurso de odio en redes sociales.

