Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Honda, un municipio conocido por su entorno fluvial y tranquilo, vive actualmente una profunda inquietud tras el reciente hallazgo de los cuerpos sin vida de Carlos Alberto Bautista, conocido como “Comino”, y Javier Fernando Rodríguez. Ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado domingo y, tras varios días de incertidumbre para sus familias y la comunidad, sus restos fueron localizados en distintos puntos del río Magdalena, en una zona rural de Honda. La información, dada a conocer por un portal local, indica que los hallazgos ocurrieron en la zona de Brehemen, Santa Helena, aledaña a Puerto Carrión, y que los cuerpos se encontraban separados por varios kilómetros, aumentando la intriga sobre lo sucedido.

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Los reportes preliminares mencionan que ambas víctimas presentaban impactos de arma de fuego, lo cual refuerza la hipótesis de que sus muertes no fueron accidentales. Además, el estado de descomposición en el que fueron hallados permite calcular, de manera estimativa, que ambos llevaban ya varios días en el agua. Este dato coincide con el tiempo transcurrido desde que sus respectivas familias avisaron sobre la desaparición. En un detalle clave según este mismo portal, la familia de Carlos Alberto Bautista señaló que el día en que se perdió contacto con él, envió un mensaje informando que se iba a encontrar con un hombre identificado como Javier. A raíz de esto, al no tener noticias de ambos, también la familia de Javier Fernando Rodríguez alertó sobre su desaparición.

Las circunstancias que rodearon la muerte de estos dos hombres y el hecho de que sus cuerpos fueran encontrados a kilómetros de distancia hacen que el caso cobre mayor complejidad. Por ahora, las autoridades tienen la tarea de esclarecer cómo llegaron ambos al río Magdalena y si existe un vínculo directo entre sus muertes. Deberán dilucidar también quiénes estarían detrás de estos hechos y cuál pudo ser el motivo. La población de Honda espera respuestas mientras avanza la investigación, en medio del dolor y la preocupación que estos acontecimientos han dejado en la comunidad.

¿Qué se sabe sobre la relación entre los dos desaparecidos en Honda y el hallazgo en el río Magdalena?

Hasta el momento, según la información difundida por portales locales, Carlos Alberto Bautista y Javier Fernando Rodríguez fueron hallados muertos en distintos puntos del río Magdalena, con varios kilómetros entre sí. Por los mensajes y reportes familiares, se sabe que ambos coincidieron antes de su desaparición, pero las autoridades aún no confirman el tipo de relación que unía a las víctimas ni los motivos detrás del crimen.

¿Por qué es importante esclarecer los impactos de arma de fuego en los cuerpos hallados en Honda?

El detalle de los impactos de arma de fuego en los cuerpos de las víctimas, de acuerdo con los informes preliminares, es crucial para establecer si se trató de homicidios y para orientar la investigación. Esta información ayuda a las autoridades a descartar causas accidentales y a buscar responsables, así como entender el contexto y la posible motivación del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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