En declaraciones entregadas a Blu Radio, Carlos Saavedra, tío de las trillizas y hermano de una de las víctimas fatales, reveló los desgarradores detalles del colapso del edificio de cuatro pisos donde se refugiaba su familia en Cali tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto. Según relató, la tragedia cobró la vida de cinco integrantes de su núcleo familiar: dos de las trillizas, su hermano Jairo Saavedra, su cuñada y otro tío de las jóvenes, hermano de la madre.

Sigue a PULZO en Discover

El fatídico momento sorprendió a los residentes en plena rutina matutina. De acuerdo con el testimonio de Carlos, “Jairo iba a cumplir 63 el 30 de septiembre y llevaba 28 años junto a su esposa”. Al momento del sismo, Jairo se encontraba bañándose, su esposa esperaba turno para ingresar al baño, otro de los tíos estaba en la sala alistando equipos de trabajo, y las trillizas se disponían a salir hacia sus empleos, recordando que se habían graduado de comercio internacional un año atrás y trabajaban para una multinacional.

El milagro de la supervivencia recayó sobre Ana María, una de las hermanas, quien logró salvarse gracias a una pesada puerta de cedro. Tal como lo explicó su tío en Blu Radio, citando el relato de la joven sobreviviente, “sus dos hermanas que murieron iban adelante bajando las escaleras y cuando el terremoto ella iba saliendo y la puerta de cedro de la casa le cayó encima, esa puerta era muy fina, entonces la protegió de los escombros, quedó apachurrada, pero con la cabeza por fuera y se agarró a gritar”. Gracias a esta barrera física, los vecinos la escucharon apenas cinco minutos después, logrando rescatarla antes de ser trasladada a un centro asistencial en menos de media hora. Carlos, quien reside a tan solo seis cuadras del lugar, recordó el impacto al llegar a la escena: “Yo vivo a 6 cuadras del siniestro, me fui corriendo y cuando llegué habían personas sacando escombros y yo dije acá no hay vida, el edificio se apachurró totalmente, en ese momento Ana María ya estaba en la clínica”.

Sobre las imágenes y versiones que circularon respecto a cómo fueron hallados sus seres queridos, el familiar desmintió mitos y aclaró las condiciones en las que murieron su hermano y su cuñada: “Lo que pasa es que seguramente Jairo salió en el terremoto del baño, a él lo encontraron desnudo, como eso fue tan rápido se alcanzó a echar un bolso encima y quedó enredado en una silla y su esposa quedó encima de él, pero no hay fotos de eso”. Asimismo, detalló el doloroso escenario en el que hallaron a la última de las hermanas: “Isabella iba bajando del segundo al primer piso, ella quedó en el fondo y hubo 5 cuerpos que recuperaron en las escaleras, el tío de ella quedó boca abajo en un pasamanos, el concreto los mató, los apachurró, la mayoría los encontraron huyendo, buscando la puerta del edificio”.

Lee También

El proceso para comunicarle la magnitud de la tragedia a Ana María ha sido devastador para los sobrevivientes. Carlos indicó que la joven fue intervenida quirúrgicamente de la cadera y los médicos estiman una pronta recuperación para volver a caminar. “Ayer se enteró, mi hija es médica y las primas y una psicóloga hicieron una reunión con ella y le contaron. Ella ya sabía que su hermana había fallecido, pero faltaba Isabella que era la última, la menor. Anoche salimos de allá vueltos nada”, expresó con dolor.

Finalmente, el familiar recordó con nostalgia la alegría que caracterizaba a Jairo, quien pocos días antes del sismo había disfrutado de una última jornada festiva con amigos y familiares en lugares emblemáticos de Cali como La Caldera del Diablo y Mulato Cabaret. Evocando su espíritu alegre, concluyó con un conmovedor recuerdo: “Jairo hizo colocar ese disco y lo canta con ella, y vea cómo es la vida, siempre alegre y siempre alegre murió”.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)