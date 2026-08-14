Por: Portal Bogotá

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La atención y el acompañamiento a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 se ha convertido en prioridad para las autoridades de salud de la capital. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, la ciudad está coordinando esfuerzos articulados para responder a las solicitudes de remisión de pacientes provenientes de centros de salud de municipios gravemente impactados, entre los que se encuentran Cali, Buenaventura, Pereira, Manizales y Quibdó.

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En ese contexto, la Secretaría Distrital de Salud inició acciones de coordinación, regulación y atención médica integral, con el respaldo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Sistema de Información del Servicio de Emergencias Médicas (SISEM). Ambas instituciones lideran el seguimiento centralizado a siete casos provenientes de las zonas damnificadas. Esta labor evidencia la capacidad resolutiva de Bogotá y su compromiso con la solidaridad institucional ante emergencias de esta magnitud.

Entre las gestiones más relevantes, dos pacientes remitidos desde el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata y la Clínica Santa Sofía del Pacífico, ambas instituciones en Buenaventura, ya fueron trasladados con éxito y actualmente reciben atención médica especializada en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras llegar entre el 11 y el 12 de agosto. Paralelamente, otros dos pacientes de Buenaventura y del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, de Manizales, cuentan con procesos avanzados para su asignación en centros receptores de la capital. Adicionalmente, se tramitan regulatoriamente dos casos de pacientes que provienen del puerto del Pacífico.

La Secretaría Distrital de Salud reconoció y agradeció la labor de la Fundación Santa Fe de Bogotá por su inmediata respuesta, alto nivel técnico y gran compromiso social, confirmando su capacidad de brindar atención con los mayores estándares de calidad y humanidad. Dicha acción es reflejo de la permanente articulación entre la red pública y privada de salud en Bogotá, consolidando un solo sistema preparado para salvaguardar la vida y ofrecer atención digna a quienes han resultado más vulnerables en esta coyuntura. El Distrito continuará supervisando la evolución de las remisiones en trámite, con el objetivo de asegurar un acompañamiento oportuno y eficaz a los pacientes remitidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones realiza Bogotá para recibir pacientes afectados por el terremoto de 7,4 grados de magnitud?

Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Salud, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Sistema de Información del Servicio de Emergencias Médicas (SISEM), lidera un esfuerzo articulado de coordinación, regulación y atención integral; estas entidades gestionan los traslados, asignan centros receptores y dan seguimiento centralizado a pacientes remitidos desde los municipios más afectados por el sismo.

¿Cómo se garantiza la atención médica especializada a los pacientes remitidos a Bogotá por el terremoto?

La atención especializada se organiza mediante la articulación entre la red pública y privada de salud, destacando la inmediata disposición y nivel técnico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ha recibido a varios pacientes trasladados; además, las instancias distritales continúan monitoreando cada caso para asegurar que la atención sea integral, digna y humana, de acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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