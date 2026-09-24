Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Este sábado 26 de septiembre, la ciudad de Cali será el escenario de una charla dedicada a quienes atraviesan situaciones dolorosas en sus vidas. El evento, titulado ‘El arte de renacer ante el dolor’, se propone brindar herramientas útiles y acompañamiento a personas en duelo o que enfrentan momentos difíciles, planteando nuevas perspectivas para comprender y afrontar el sufrimiento. La jornada se desarrollará en la Universidad ICESI, precisamente en el Auditorio Carlos Arcesio Paz, entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., de acuerdo con información divulgada por 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el encuentro, se explorarán aspectos relacionados con el duelo —ese proceso de adaptación emocional ante una pérdida significativa—, y se abordarán diferentes formas de vivir y procesar el dolor. Los asistentes tendrán acceso a herramientas para entender lo que experimentan, permitiéndoles avanzar al ritmo que cada uno necesite. Esta iniciativa apunta no solo al acompañamiento, sino también a la reflexión y la transformación personal, enfatizando la importancia de la esperanza como vía para sobrellevar situaciones adversas.

La charla estará liderada por Gonzalo Gallo, escritor y conferencista colombiano ampliamente reconocido por abordar temas de espiritualidad, desarrollo humano y crecimiento personal. Gallo hizo énfasis en su invitación sobre el tipo de audiencia que espera: personas “muy doloridas, muy angustiadas, con ansiedad y con tantas cosas” propias del duelo. Anunció que compartirá “herramientas y ayudas” y adelantó que la actividad incluirá ejercicios de meditación y conexión con Dios. Su meta es que quienes asistan salgan del auditorio “con una actitud diferente, de esperanza, de ánimo, de que la vida sigue para adelante”.

Uno de los beneficios de ‘El arte de renacer ante el dolor’ radica en que no requiere inscripción previa. Esto facilita la participación de familiares, amigos o conocidos de personas que puedan beneficiarse con un espacio de acompañamiento y orientación frente al dolor. Así, el evento se consolida como una oportunidad abierta para quienes buscan una nueva mirada al proceso de duelo y desean construir esperanza en medio de la adversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se abordan en la charla ‘El arte de renacer ante el dolor’ de Gonzalo Gallo?

En la charla, Gonzalo Gallo trata temáticas como el duelo, los diversos modos de transitar el dolor y herramientas para comprender lo que se está viviendo. Además, incluye ejercicios prácticos como la meditación y fomenta la reflexión espiritual, ofreciendo a los asistentes recursos para enfrentar situaciones difíciles y transformar la angustia en esperanza.

¿Se necesita inscripción previa para asistir a la charla sobre duelo en la Universidad ICESI de Cali?

No, no es necesario hacer inscripción previa para participar en ‘El arte de renacer ante el dolor’. De acuerdo con la información disponible, el acceso es libre, facilitando que cualquier persona interesada, ya sea familiar, amigo o conocido de alguien en situación de duelo, pueda acudir sin reservas ni registro anticipado.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.