Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá fue testigo de una jornada que llenó de vida y esperanza varias zonas de la ciudad, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, una iniciativa que apuesta por la renaturalización de los espacios urbanos. De acuerdo con información del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), durante esta actividad se plantaron 65 árboles y arbustos en sectores de Kennedy, Teusaquillo y Usaquén, con el apoyo de la comunidad, empresas privadas e integrantes de entidades de las Fuerzas Militares.

Sigue a PULZO en Discover

La directora del JBB, María Claudia García, lideró la siembra en el parque Los Alcaparros del barrio San Andrés, en Kennedy, donde se plantaron 17 árboles y arbustos de especies como chicalá rosado, gaque, abutilón, caballero de la noche, ligustro y liquidámbar. Ante la presencia de vecinos del sector, empleados de la empresa Quala Colombia y miembros del grupo de Carabineros de la Policía Nacional, García enfatizó que “plantar el futuro verde de Bogotá es el mejor regalo que le podemos dar a la ciudad”, impulsando así el compromiso colectivo con el medioambiente.

En Teusaquillo, el ingeniero forestal Héctor Moreno y su equipo replantaron otros 17 individuos arbóreos y arbustivos en los separadores de la calle 26 con carrera 52, cerca de la Gobernación de Cundinamarca. Según Moreno, hasta el momento han sido recuperados 186 árboles y arbustos jóvenes en ese corredor vial durante 2026, con el propósito de restablecer aquellas especies afectadas por factores climáticos o antrópicos —es decir, provocados por la intervención humana. La Fuerza Aeroespacial Colombiana contribuyó con la siembra de especies como sietecueros, mano de oso, cariseco, fucsia, polígala, ocobo y alcaparro.

La celebración del cumpleaños del Distrito Capital y del JBB también incluyó actividades en Usaquén, específicamente en el parque Andalucía, el barrio Santa Mónica y la urbanización Reserva del Palmar. De acuerdo con la ingeniera Katherín Cubillos, en estos puntos se plantaron 30 árboles y arbustos de especies diversas, entre ellas palma de cera y árbol del hierro, fortaleciendo así estos espacios verdes.

Además, el equipo de jardinería de la Subdirección Técnica Operativa del JBB realizó jornadas comunitarias de siembra en monumentos emblemáticos y plantó seis Mutisias, la flor insignia del organismo, en lugares como el Parkway, el Canal Boyacá y El Tunal. Tal como lo indicó la directora del JBB, es la primera vez que esta especie se planta en el espacio público, con la meta de extenderla a los bosques urbanos en proceso de fortalecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué especies de árboles y arbustos se plantaron en la jornada del Jardín Botánico de Bogotá?

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, durante las actividades realizadas en localidades como Kennedy, Teusaquillo y Usaquén, se plantaron especies diversas, como chicalá rosado, gaque, abutilón, caballero de la noche, ligustro, liquidámbar, sietecueros, mano de oso, cariseco, fucsia, polígala, ocobo, alcaparro, palma de cera, rama negra, duraznillo, cedrillo, árbol del hierro, pichuelo y la Mutisia. La inclusión de estas especies busca aportar a la restauración y fortalecimiento de los espacios verdes de la ciudad.

¿Qué significa el término "antrópico" en el contexto de la plantación de árboles en Bogotá?

En el contexto presentado por el Jardín Botánico de Bogotá, el término “antrópico” se refiere a los factores ocasionados por la intervención del ser humano, ya sea a través de acciones directas o indirectas que afectan el ambiente y el arbolado urbano. En el caso específico del corredor vial de la calle 26, la recuperación de los árboles y arbustos afectados responde tanto a fenómenos climáticos como a la actividad humana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z