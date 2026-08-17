Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de La Candelaria, ubicada en el corazón de Bogotá, informó que finalizó de manera exitosa la verificación y subsanación de documentos de todas las personas inscritas en la convocatoria para conformar el Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa, según lo dispuesto en la Resolución Local No. 052 del 17 de julio de 2026. Este proceso forma parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca fortalecer los medios comunitarios en la ciudad. Según la Alcaldía, este ejercicio reafirma el compromiso institucional con el desarrollo de procedimientos transparentes, incluyentes y ajustados a la normativa vigente para el periodo 2025-2029.

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La revisión documental fue realizada de manera coordinada entre la Oficina de Prensa y Comunicaciones, la Oficina de Participación de la Alcaldía Local y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), quienes pudieron corroborar que se cumplieran los requisitos exigidos en la convocatoria. Tras este paso, se definió el grupo de personas que continúan como candidatas o candidatos, así como los habilitados como electores, quienes tendrán la responsabilidad de escoger a los nuevos miembros del Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa.

De acuerdo con la información, siete personas fueron habilitadas como candidatas y candidatos, representando diferentes sectores de medios escritos, TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones), medios sonoros, medios televisivos y el sector educativo. Entre ellos se encuentran Luis Adolfo Vidal Falla (Periódico Primera Línea), Debbie Johanna Céspedes Ortegón (Voz Kanay), Efraín César Marino Rincón (Emisora Bogotá Nocturna), Carlos Julio Salazar González (ProtonMagazin) y Mauricio Mariño (Candelaria TV), así como Diego Andrés López Alfonso y Diego Alexander Cuenca Uchuvo, ambos en representación de instituciones educativas con procesos de comunicación comunitaria. Por otra parte, la postulación de Emmanuel Celis García (Bogotá Revive) fue descartada, pues no presentó el certificado de residencia requerido, conforme a lo informado por la Alcaldía Local de La Candelaria.

En relación con las personas habilitadas como electores, se listaron diez ciudadanos que cumplieron con los criterios estipulados, entre quienes figuran representantes de diversos medios comunitarios y del sector educativo. Ellos participarán en la elección de quienes conformarán el Consejo Local para el próximo periodo.

El proceso continuará conforme al cronograma oficial, estableciendo la asamblea de elección para el 31 de agosto de 2026, la publicación de resultados el 3 de septiembre, el periodo de reclamaciones e impugnaciones del 4 al 7 de septiembre y la instalación formal del Consejo el 9 de septiembre del mismo año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las etapas clave para conformar el Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa?

Según la Resolución Local No. 052 del 17 de julio de 2026, las etapas incluyen: verificación y subsanación de documentos, publicación de candidatos y electores habilitados, convocatoria y realización de la asamblea de elección, publicación de elegidos, apertura del periodo de reclamaciones e impugnaciones e instalación final del Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa.

¿Por qué fue descartada la postulación de Emmanuel Celis García en el proceso?

De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, Emmanuel Celis García no acreditó el certificado de residencia requerido en la convocatoria, lo cual era un requisito imprescindible para avanzar en el proceso de elección del Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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