Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente se convirtió recientemente en el epicentro de un diálogo crucial sobre el papel de la comunicación en contextos de emergencia. Allí se llevó a cabo el conversatorio ‘Comunicar en medio del desastre’, un evento académico promovido por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en Comunicación (AFACOM), en el que se discutieron los retos, decisiones y aprendizajes luego de la emergencia ocurrida el 10 de agosto. El encuentro reunió a voceros de organismos humanitarios, medios y la academia, quienes analizaron el valor de la información precisa, la ética periodística y la responsabilidad social en momentos de crisis, según información publicada por 90 Minutos y reportada en el propio evento.

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Ánderson Zapata, periodista de El País, resaltó cómo este tipo de espacios permiten a los comunicadores reflexionar sobre el proceso informativo. Para Zapata, se debe contar los hechos de la manera más veraz posible, contrastando fuentes y dando voz a la ciudadanía, sin perder de vista la versión oficial que pueden aportar instituciones como la alcaldía, la policía o los bomberos. Esta perspectiva refuerza la importancia de mantener el equilibrio entre las distintas voces involucradas y la validación rigurosa de los datos disponibles, particularmente en situaciones de alta incertidumbre.

Desde la administración pública, Carlos Augusto Albán, director de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, explicó que uno de los mayores desafíos fue sostener una comunicación pública responsable. El funcionario subrayó la necesidad de mantener informada a la comunidad sobre lo que está ocurriendo, las acciones que se deben tomar y las formas de prevención, junto con el acompañamiento post-emergencia: “Hoy estamos comunicando para la esperanza y para la reactivación”, expresó, en palabras citadas por 90 Minutos.

Por su parte, Gerardo Quintero, director de 90 Minutos, señaló que durante el momento crítico no existía una estrategia predeterminada; la labor periodística se rigió por la reacción inmediata, con énfasis en visibilizar aquellos lugares tradicionalmente invisibilizados. Esta ausencia de manuales ante la crisis apuntó a la esencia reactiva y empírica del periodismo bajo presión.

Finalmente, Camilo Andrés Osorio, profesor de la Facultad de Comunicación de la UAO, invitó a la academia a seguir estudiando estas situaciones para apoyar a la comunidad durante la recuperación.

¿Cómo contribuyó la alcaldía de Cali a la comunicación durante la emergencia del 10 de agosto?

Carlos Augusto Albán, director de Comunicaciones, indicó que la alcaldía respondió rápidamente a la necesidad de información, priorizando una comunicación pública responsable que orientó a la población sobre las acciones a tomar, métodos preventivos y las respuestas institucionales en pleno desarrollo de la emergencia.

¿Por qué es clave contrastar fuentes en el periodismo durante una crisis?

De acuerdo con Ánderson Zapata, periodista de El País, la veracidad y profundidad informativa se logra solo cuando las versiones de la comunidad y las fuentes oficiales, como alcaldía, policía o bomberos, se cotejan cuidadosamente. Esto fortalece la confianza social y evita la propagación de información errónea durante situaciones sensibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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