A pocas horas de asumir la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella envió un mensaje dirigido a los periodistas y aseguró que durante su Gobierno garantizará el respeto por la libertad de prensa y el ejercicio de los medios de comunicación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La hermana de ‘Fico’, la que se postuló por Internet y más mujeres del gabinete de De la Espriella)

“La libertad periodística, esa libertad de opinión, esa libertad de prensa debe ser siempre salvaguardada, porque es una garantía constitucional. Yo siempre voy a defender la libre expresión, voy a defender la libertad de prensa” expresó De la Espriella.

El pronunciamiento se produjo durante uno de sus últimos discursos antes de la ceremonia de posesión, prevista para este 7 de agosto. Allí, el mandatario electo afirmó que, pese a las diferencias que puedan surgir con algunos sectores de la prensa, mantendrá el compromiso de proteger ese derecho fundamental.

Lee También

“Esa actividad periodística debe estar ligada a la verdad, a la veracidad de los hechos, porque ese es el verdadero periodismo, el que cuenta lo que ocurre con apego a la verdad. Lo otro no es periodismo”, agregó.

Sus declaraciones se conocen en medio del debate que ha despertado su relación con algunos medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

#Política | “Yo siempre voy a defender la libre expresión (y) la libertad de prensa. Por supuesto, esa actividad periodística debe estar ligada a la verdad, a la veracidad de los hechos”, dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella en un mensaje a la prensa nacional e… pic.twitter.com/ETeT10KGps — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 7, 2026

FLIP había alertado por pronunciamientos de Abelardo de la Espriella

En los últimos meses, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestó preocupación por algunos pronunciamientos del entonces candidato presidencial y por las acciones judiciales anunciadas contra periodistas que publicaron investigaciones sobre su trayectoria. La organización advirtió que ese tipo de actuaciones podrían tener un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico.

Con este mensaje, De la Espriella busca marcar el inicio de su mandato con un compromiso público frente a la libertad de expresión, uno de los temas que más atención ha concentrado durante la transición hacia el nuevo Gobierno. Su posesión se realizará este 7 de agosto en Cali, donde también presentará oficialmente las primeras líneas de su administración.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.