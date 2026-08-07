Por: Mall y Retail

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Continuando con el análisis del Mapa Nacional del Retail 2026, en esta edición abordaremos la categoría de calzado, uno de los segmentos más tradicionales del comercio colombiano y, al mismo tiempo, uno de los más expuestos a la competencia importada, la informalidad y el contrabando.

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El estudio realizado por Mall & Retail, a partir de la información financiera reportada por las principales compañías del sector, muestra que las 16 empresas analizadas alcanzaron ingresos operacionales cercanos a $1,85 billones durante 2025, con un crecimiento conjunto estimado del 7,9 % frente al año anterior.

El desempeño empresarial estuvo acompañado por una recuperación del consumo de los hogares. De acuerdo con las cifras del Observatorio de Calzado y Marroquinería ACICAM–Raddar, durante el 2025 los colombianos destinaron cerca de $3,87 billones a la compra de calzado, cifra que representó un crecimiento cercano al 4 % frente a 2024.

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Así, el gasto mensual promedio de los hogares fue de aproximadamente $322.500 millones, aunque con una marcada estacionalidad alrededor del regreso a clases, el Día de la Madre, el pago de la prima, las vacaciones y la temporada de Navidad.

El resultado confirma que, pese a la cautela que todavía caracterizó el gasto en algunas categorías discrecionales, los zapatos conservaron una participación relevante dentro del presupuesto familiar.

¿Cuáles son las marcas líderes del sector Calzado en Colombia?

Bata, Croydon y Calza todo sumaron ingresos cercanos a $1,23 billones, equivalentes al 66,1 % de las ventas de las 16 compañías incluidas en el Mapa Nacional del Retail. La concentración confirma que la escala, el reconocimiento de marca y la cobertura física siguen siendo determinantes dentro de la categoría.

Sin embargo, los resultados también muestran estrategias diferentes. Bata conserva el liderazgo gracias a la mayor red y a su capacidad para atender distintos segmentos; Croydon gana terreno mediante aperturas, modernización y llegada a ciudades intermedias; mientras Calzatodo se consolida como un operador multimarca con una de las redes más extensas del país.

Para el comercio organizado, la oportunidad está en capturar una mayor proporción de los $3,87 billones gastados anualmente por los hogares. Si las empresas legales lograran recuperar apenas cinco puntos porcentuales del mercado que hoy se mueve entre la informalidad y el contrabando, podrían incorporar aproximadamente seis millones de pares adicionales a sus ventas.

De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “El sector del calzado colombiano tiene una demanda suficientemente amplia para sostener nuevas inversiones, pero requiere avanzar en formalización, control al contrabando, defensa de la propiedad intelectual y fortalecimiento de la producción nacional”.

“El desempeño de Croydon demuestra que todavía existe espacio para crecer mediante aperturas y modernización, mientras el liderazgo de Bata y la cobertura de Calzatodo confirman que las tiendas físicas siguen siendo fundamentales. El gran desafío será integrar esa red con canales digitales, marcas propias, productos diferenciados y una mayor capacidad de respuesta frente a un consumidor cada vez más sensible al precio”, señalo Vargas Brand.

Bata lidera ventas de Calzado en Colombia

El primer lugar del Mapa Nacional del Retail en la categoría calzado correspondió a Bata, operación desarrollada en Colombia por Manisol S.A.S. La compañía alcanzó ingresos operacionales de $544.756 millones en 2025, con una disminución aproximada del 0,9 % frente a los cerca de $549.717 millones obtenidos durante 2024.

A pesar de la leve contracción, Bata concentró el 29,4 % de los ingresos de las 16 empresas analizadas, lo que confirma la fortaleza de una organización que en 2025 celebró 50 años de operación en Colombia y contaba con más de 310 establecimientos. Su escala continúa siendo una de sus principales ventajas, acompañada por una presencia nacional que combina centros comerciales, calles comerciales, ciudades intermedias, tienda virtual y venta directa por catálogo.

La estrategia competitiva de Bata se apoya en su cobertura, en la amplitud de categorías y en la posibilidad de atender a diferentes integrantes del hogar. Además de su marca principal, la empresa opera conceptos como Bubblegummers, enfocado en el público infantil. Durante 2025 puso especial énfasis en la renovación de establecimientos, el fortalecimiento de su propuesta omnicanal y la actualización del portafolio hacia referencias de mayor comodidad y diseño.

La disminución de sus ingresos no implica una pérdida del liderazgo, pero sí evidencia la presión que enfrentan los operadores tradicionales. El consumidor tiene actualmente más alternativas, compara precios de manera digital y distribuye sus compras entre marcas deportivas, tiendas especializadas, grandes superficies, plataformas internacionales y vendedores informales.

Croydon fue la compañía de mayor crecimiento entre los líderes

La gran protagonista del año fue Croydon, que ocupó el segundo lugar con ingresos de $501.054 millones, un incremento del 17,7 % frente a los aproximadamente $425.623 millones registrados en 2024. La empresa representó el 27 % de los ingresos del grupo analizado y redujo de forma importante la distancia frente a Bata.

El crecimiento estuvo acompañado por una acelerada expansión física. En octubre de 2025 la compañía inauguró su tienda número 100 y proyectó cerrar el año con aproximadamente 105 establecimientos en más de 30 ciudades, después de abrir más de 13 locales durante el periodo. La inversión asociada a este proceso se situó entre $2.500 millones y $3.000 millones y generó cerca de 550 empleos directos e indirectos.

Croydon ha logrado combinar su reconocimiento histórico en calzado colegial, industrial y de uso cotidiano con una propuesta más amplia de tenis y referencias casuales. Uno de los pilares de su estrategia fue profundizar la presencia en ciudades secundarias, donde existe una alta recordación de marca y menor saturación de competidores internacionales.

La compañía también fortaleció el comercio electrónico, que ya representaba entre el 4 % y el 5 % de sus ventas, y comenzó a estructurar su expansión hacia Ecuador, Panamá y Perú mediante la plataforma Next Steps. La evolución de Croydon demuestra que una marca tradicional puede volver a crecer cuando moderniza sus canales sin abandonar los atributos que construyeron su posicionamiento.

¿Cuántos pares de zapatos se venden en Colombia por año?

En términos de volumen, los colombianos compran alrededor de 2,4 a 2,5 pares de zapatos por persona al año. Al aplicar este consumo a la población del país y contrastarlo con las estimaciones gremiales, el mercado colombiano puede dimensionarse en aproximadamente 120 millones de pares anuales. La cifra incluye calzado formal, deportivo, casual, escolar, infantil, industrial, de seguridad y productos comercializados tanto por canales organizados como informales.

Al relacionar los $3,87 billones gastados por los hogares con los 120 millones de pares consumidos, se obtiene un valor promedio implícito cercano a $32.250 por par.

La principal preocupación para la industria indican que alrededor del 35 % de los pares consumidos corresponde a producción nacional formal, mientras otro 33 % proviene de importaciones realizadas legalmente. Esto significa que aproximadamente el 68 % del mercado, equivalente a unos 81,6 millones de pares, es atendido por empresas que operan dentro de los canales legales de fabricación o importación.

El restante 32 %, cerca de 38,4 millones de pares, estaría relacionado con producción informal, contrabando, subfacturación e imitaciones. De este total, se estima que aproximadamente el 27 % del mercado corresponde a fabricación informal y cerca del 5 % a mercancía de contrabando. En términos de volumen, serían alrededor de 32,4 millones de pares informales y seis millones ingresados irregularmente.

Las copias ilegales y productos que vulneran marcas registradas hacen parte de este universo, pero no existe una medición pública suficientemente precisa que permita separarlas como una categoría independiente sin incurrir en una doble contabilización. Muchas imitaciones pueden ingresar mediante contrabando, ser declaradas por debajo de su valor real o producirse en talleres informales. Por ello, resulta más prudente incorporarlas dentro del bloque ilegal e informal y no sumarlas nuevamente a los 38,4 millones de pares estimados

El contraste es significativo: aunque existe consumo suficiente para mantener una industria nacional sólida, solo unos 42 millones de pares serían fabricados por empresas colombianas formales. Las importaciones legales aportarían cerca de 39,6 millones. En consecuencia, el reto para los productores nacionales no consiste únicamente en ampliar el tamaño del mercado, sino en recuperar participación frente a mercancías de bajo costo, plataformas internacionales, contrabando técnico y fabricación informal.

Calzatodo fortalece su modelo multimarca

El tercer lugar correspondió a Calzatodo, con ingresos operacionales de $180.137 millones, un crecimiento aproximado del 5,3 % frente a los $171.122 millones de 2024. La compañía aportó el 9,7 % de los ingresos consolidados de las empresas estudiadas.

Al cierre de 2025, Calzatodo operaba más de 160 almacenes en el país. Su modelo competitivo se diferencia porque no depende exclusivamente de una sola marca: combina marcas propias, fabricantes nacionales y referencias internacionales, cubriendo las categorías femenina, masculina, infantil, deportiva, casual, colegial y de dotación.

Durante 2025, uno de sus ejes estratégicos fue profundizar la relación con proveedores brasileños, país que llegó a representar cerca del 30 % de sus compras. Esta vinculación le permite acceder a marcas y diseños con reconocimiento regional, además de complementar la oferta nacional. La compañía también avanzó en pedidos anticipados para temporadas de alta demanda, buscando reducir faltantes y mejorar la disponibilidad de producto.

Su tienda virtual, las promociones asociadas a temporadas, los acuerdos con entidades financieras y programas de fidelización complementan una estrategia orientada a vender soluciones para toda la familia. El reto de Calzatodo estará en elevar la productividad de su extensa red comercial y diferenciarse frente a grandes marcas monomarca, plataformas digitales y cadenas deportivas.

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