El momento que marcó el inicio de una nueva etapa política para Colombia finalmente llegó. Abelardo de la Espriella asumió oficialmente como presidente de la República este viernes 7 de agosto, durante la ceremonia de posesión adelantada en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali.

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(Vea también: 🔴EN VIVO: Abelardo de la Espriella se posesiona como nuevo presidente de Colombia)

Con el juramento, De la Espriella dejó atrás su condición de presidente electo y pasó a ejercer formalmente como jefe de Estado para el periodo constitucional 2026-2030.

La ceremonia tuvo como escenario Cali, después de que el Congreso aprobara trasladar hasta la capital del Valle del Cauca la sesión en la que el nuevo mandatario tomó posesión. El cambio rompió con la tradición de celebrar este acto en Bogotá y convirtió a la Arena USC en el escenario de la transmisión de mando.

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El acto también representa el cierre del Gobierno de Gustavo Petro y el comienzo de la administración que De la Espriella construyó durante meses alrededor de propuestas centradas en seguridad, autoridad y recuperación del control territorial.

El juramento que convirtió a De la Espriella en presidente

En el momento central de la ceremonia, De la Espriella prestó el juramento establecido por la Constitución Política de Colombia.

Acá, el momento de su juramento:

Ese instante formalizó el relevo en la Presidencia y puso en marcha el periodo de Gobierno 2026-2030.

La llegada de De la Espriella al poder se produce después de una campaña presidencial marcada por una fuerte confrontación política y de una segunda vuelta especialmente estrecha frente a Iván Cepeda. El resultado oficial dejó al nuevo presidente con una ventaja mínima sobre su rival.

Por eso, el juramento en Cali no solo tuvo un significado protocolario: fue el momento en el que el candidato que durante meses prometió un cambio frente al rumbo tomado por el Gobierno Petro recibió formalmente las responsabilidades de la Presidencia.

Cali, escenario de un cambio de Gobierno

La ceremonia de este viernes también quedará marcada por el lugar elegido para la posesión.

La decisión de trasladar la sesión del Congreso a Cali convirtió a la ciudad en el centro político del país durante la jornada. De la Espriella había defendido que las regiones tuvieran un papel central durante su administración y, tras la aprobación del traslado, señaló que desde Cali enviaría un mensaje al país sobre la importancia de los territorios.

El cambio de sede estuvo precedido por varias semanas de discusión sobre dónde debía hacerse la ceremonia. Inicialmente, el presidente electo había planteado la posibilidad de posesionarse en una guarnición militar, una idea que desató controversia y que se encontró con la oposición de Gustavo Petro, quien ordenó que instalaciones militares o policiales no fueran utilizadas para el acto.

Finalmente, el Congreso aprobó el traslado de la sesión a Cali y la Arena USC se convirtió en el escenario en el que De la Espriella pronunció el juramento que lo convirtió oficialmente en presidente de Colombia.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.