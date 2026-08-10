Por: Portal Bogotá

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En el contexto del reciente sismo que sacudió distintas regiones del país, las necesidades de atención en salud se han intensificado y los llamados a la solidaridad no se han hecho esperar. Según la información difundida por la Alcaldía de Bogotá en su campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la donación de sangre se convierte en una acción crucial para salvar vidas en momentos de emergencia. El Banco Distrital de Sangre, que pertenece al Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), ha activado sus protocolos y permanece atento a los requerimientos de sangre y hemocomponentes que puedan surgir en las zonas afectadas, en línea con su misión de contribuir en la atención de quienes más lo necesitan.

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De acuerdo con el IDCBIS, la entidad cuenta con la capacidad técnica y humana suficiente para colaborar eficazmente en la atención de emergencias, suministrando sangre y otros componentes necesarios para la recuperación de los pacientes. En situaciones como la que se vive actualmente, la solidaridad de la ciudadanía cobra un valor aún mayor. Es por esto que el IDCBIS, a través de su Banco Distrital de Sangre, ha emitido un llamado urgente especialmente dirigido a las personas con grupos sanguíneos O positivo (O+) y O negativo (O−). Estas dos tipologías sanguíneas son consideradas prioritarias debido a su alta compatibilidad, por lo que su disponibilidad es fundamental para garantizar la atención adecuada en escenarios de emergencia.

La donación de sangre es descrita por el IDCBIS como un proceso seguro y voluntario, que juega un papel clave en mantener reservas suficientes para responder a diferentes eventualidades de salud, más aún cuando se espera un mayor flujo de casos producto de un desastre natural. Por esta razón, no solo se exhorta a las personas elegibles a donar, sino también a compartir la información y promover la participación entre familiares y conocidos. Las personas interesadas pueden recibir orientación sobre el proceso de donación comunicándose al Banco Distrital de Sangre, por medio de los números habilitados de WhatsApp: 324 502 7640 y 324 502 7663.

Además, quienes requieran mayor información pueden consultar los puntos oficiales habilitados para realizar la donación, accediendo al sitio web del Banco Distrital de Sangre del IDCBIS. Este esfuerzo se enmarca en el compromiso institucional de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y garantizar la disponibilidad de sangre cuando más se necesita, especialmente en momentos de crisis.

¿Qué pasos debe seguir una persona interesada en donar sangre en Bogotá?

Según la información proporcionada, quien desee donar sangre en Bogotá puede comunicarse al Banco Distrital de Sangre del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) a través de los números de WhatsApp 324 502 7640 y 324 502 7663, donde recibirá asesoría sobre el proceso. También puede consultar los puntos habilitados para la donación en el sitio oficial de la entidad.

¿Por qué son prioritarios los grupos sanguíneos O positivo y O negativo para donación tras un sismo?

El IDCBIS ha destacado la importancia de los grupos O positivo y O negativo en la actual emergencia, ya que estos tienen alta compatibilidad con otros grupos y facilitan la atención de pacientes en situaciones de alta demanda, asegurando la respuesta oportuna en los servicios de salud tras el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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