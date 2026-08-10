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La Secretaría de Salud Pública de Cali tomó una decisión urgente este lunes 10 de agosto al declarar alerta roja en toda la red de salud de la ciudad, en respuesta al fuerte sismo que sacudió la zona. Según el balance preliminar publicado por la misma entidad, la emergencia ha dejado hasta el momento un saldo trágico de 15 personas fallecidas y al menos 380 heridas, cifras que continúan en actualización mientras avanzan las labores de atención y verificación.

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De acuerdo con la información oficial, la declaración de alerta roja activó medidas excepcionales para enfrentar la creciente demanda de servicios médicos. Las autoridades han implementado la reubicación de pacientes en instituciones que aún cuentan con disponibilidad de camas y recursos, buscando así optimizar el uso de la infraestructura hospitalaria. Además, se está trabajando en la habilitación de capacidad adicional para asegurar la atención de quienes resultaron afectados por el movimiento telúrico.

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cali (CRUE), organismo encargado de organizar la atención de urgencias, mantiene una coordinación constante con todos los centros asistenciales. Este centro prioriza la referencia y contrarreferencia de pacientes según la capacidad de cada institución, favoreciendo una respuesta eficaz ante el elevado volumen de personas que requieren atención médica, como menciona la Secretaría de Salud Pública.

Simultáneamente, las autoridades municipales continúan evaluando el estado de las instituciones de salud y monitoreando de cerca las nuevas necesidades que surgen tras el evento sísmico. El balance sobre víctimas y afectaciones se mantiene bajo observación y es revisado de manera continua, puesto que la magnitud de la emergencia exige una actualización permanente de la información, tal como lo han advertido las fuentes oficiales.

Para garantizar la atención óptima de los afectados y evitar la congestión de la red hospitalaria, las autoridades han solicitado a la comunidad que solo acuda a los servicios de urgencias en centros médicos cuando sea estrictamente necesario. El llamado insiste en la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y esperar nuevas actualizaciones sobre la situación de la emergencia y el funcionamiento del sistema de salud local.

En las próximas horas, se espera que las autoridades municipales entreguen nuevas cifras y actualizaciones sobre la evolución de la emergencia y la respuesta hospitalaria en Cali, conforme se desarrollan las labores de evaluación y atención a las víctimas.

¿Cuántos heridos y fallecidos se reportan tras el sismo en Cali?

Según la Secretaría de Salud Pública de Cali, el balance preliminar indica que hay al menos 15 personas fallecidas y 380 heridas debido al fuerte sismo registrado el 10 de agosto. Sin embargo, las cifras permanecen en verificación y podrían variar a medida que avancen las labores de atención.

¿Por qué la Secretaría de Salud Pública declaró alerta roja en Cali tras el sismo?

La Secretaría de Salud Pública de Cali declaró alerta roja en la red hospitalaria para atender la alta demanda de servicios médicos provocada por el sismo. La medida permite reorganizar la atención, reubicar pacientes y fortalecer la capacidad hospitalaria ante la emergencia, como explican las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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