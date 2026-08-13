Dávinson Sánchez fue uno de los mejores jugadores del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues mostró una gran solidez defensiva que le permitió a la Selección Colombia ser uno de los equipos que menos goles recibió en el campeonato.

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De hecho, por ese nivel mostrado se habló mucho de que podría cambiar de equipo, teniendo acercamientos con clubes de Italia, Inglaterra y más. Sin embargo, al final ninguna propuesta convenció al Galatasaray y por eso todo indica que seguirá en Turquía por una temporada más.

Ahora, el colombiano se reintegró hace poco a los trabajos del equipo luego de las vacaciones después del Mundial, por lo que se perdió los compromisos de pretemporada.

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Esto le habría salido caro, puesto que según informan desde Turquía, por esta ausencia el jugador habría perdido también la titular y ahora debe luchar por ganarse el puesto nuevamente.

Así lo reportó un informe del medio Super Habor y TRT Spor, el cual aseguró que el técnico Okan Buruk preferiría a Lemina por encima de Sánchez para el primer partido de la temporada, que será frente al Corum FK este viernes, 14 de agosto, a partir de la 1:30 de la tarde, hora colombiana.

“Antes del encuentro, se ha disipado la incertidumbre en torno al defensa central colombiano Dávinson Sánchez, que no disputó ningún partido amistoso de pretemporada, solo participó en los entrenamientos con el equipo. El seleccionador Okan Buruk decidió dejar al experimentado defensa en el banquillo para el primer partido de la nueva temporada”, escribió el medio.

Y agregó: “Mario Lemina sustituirá a Davinson Sánchez, que comenzará en el banquillo contra el Çorum FK. Lemina y Abdülkerim Bardakcı formarán la pareja de centrales del Galatasaray”.

De esta manera, al jugador colombiano le tocará volver a ganarse la confianza del técnico para volver a la titular y así mismo reactivar el interés de otros clubes europeos, si quiere dar el salto.

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Por otro lado, en cuanto a Yáser Asprilla, el jugador había llegado al equipo turco en enero de este año cedido con opción de compra, pero no contó con muchas posibilidades y por eso debe volver al Girona, que le buscará una salida. Se habla que podría llegar al fútbol brasileño.

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