Por: Gol Caracol

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El futuro de Dávinson Sánchez, defensor colombiano, sigue siendo centro de atención en el mercado europeo de fichajes. Pese a que la ventana de transferencias se acerca a su cierre, el futbolista continuará militando en el Galatasaray. De acuerdo con la información divulgada por el periodista turco Burak Eren, la decisión del club de Estambul de rechazar una oferta económica considerable por el jugador fue estratégica y se fundamentó en razones deportivas y de planificación. El Como de Italia presentó una propuesta por 27 millones de euros más bonificaciones, una cifra relevante para el panorama futbolístico actual. Sin embargo, la directiva del Galatasaray concluyó que perder a una de sus figuras tan cerca del final del mercado habría supuesto un riesgo demasiado grande, pues encontrar un reemplazo de nivel equivalente sería, en palabras del periodista, “una tarea compleja”.

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Burak Eren resaltó también que el tiempo de la negociación fue determinante en la decisión del club: “Llegó el mes de agosto. En este momento, nadie te va a dejar ir fácilmente a sus mejores jugadores. Por lo tanto, tú tampoco debes dejar ir fácilmente a tus mejores jugadores”. Así, tanto la escasez de alternativas como la avanzada etapa del periodo de transferencias dificultaron la posibilidad de negociar, pues cualquier salida tendría que haber sido anticipada con una búsqueda previa de reemplazos. El comunicador fue enfático: “Si Dávinson Sánchez se va, debiste haber tomado medidas mucho antes. Lamentablemente, no lo hiciste”.

Otro factor influyente fue la actitud del propio jugador. De acuerdo con Burak Eren, la voluntad de Sánchez de permanecer en el equipo facilitó la negativa del club. El periodista explicó que si el colombiano hubiera insistido en marcharse, la situación habría sido mucho más complicada para el Galatasaray.

Con estos hechos, quedó en evidencia no solo la relevancia de Sánchez en la estructura deportiva del equipo, sino también cómo ha cambiado la percepción sobre él. Si bien hubo momentos en la temporada donde se consideró su venta, ahora la mayoría valora su permanencia. Los números respaldan esa apreciación: desde su llegada, suma 121 partidos y 10 goles con el Galatasaray, ha contribuido en la obtención de títulos locales y cuenta con una extensa carrera a nivel internacional. Además, su papel con la Selección Colombia evidencia su consistencia y liderazgo, al sumar 100 encuentros oficiales y participar en grandes torneos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Galatasaray no vendió a Dávinson Sánchez al Como, pese a la oferta millonaria?

El club decidió no aceptar los 27 millones de euros más bonificaciones ofrecidos por el Como por temor a no poder encontrar un sustituto del mismo nivel a tiempo. Según el periodista Burak Eren, el momento avanzado del mercado de fichajes y la importancia deportiva del colombiano dentro del equipo influyeron directamente en la negativa, además de que Sánchez manifestó su deseo de seguir en el Galatasaray.

¿Qué logros ha tenido Dávinson Sánchez con Galatasaray y Selección Colombia?

Dávinson Sánchez ha disputado 121 partidos y marcado 10 goles con Galatasaray, jugando un papel clave en la obtención de títulos locales. Con la Selección Colombia, suma 100 partidos oficiales y cuatro goles, participando en Copas América, eliminatorias mundialistas y Copas del Mundo, donde ha sido uno de los jugadores más destacados de la última década.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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