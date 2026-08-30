Luisa García tiene 21 años y desde hace varios años comparte en redes sociales detalles de una relación que ha llamado la atención de miles de personas por la diferencia de edad con su esposo, Mario Loaiza.

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De acuerdo con lo que ambos han contado en sus redes sociales, llevan aproximadamente tres años de relación y casi dos años de matrimonio. La pareja decidió casarse después de alrededor de un año de noviazgo, por lo que Luisa contrajo matrimonio siendo todavía muy joven.

Con el paso del tiempo, la joven se ha convertido en creadora de contenido y ha utilizado sus plataformas digitales para mostrar algunos momentos de su vida cotidiana, incluidos detalles de su relación con Mario.

La diferencia de edad entre ambos es uno de los aspectos que más comentarios genera. Mario Loaiza es 33 años mayor que Luisa, algo que ha provocado tanto mensajes de apoyo como críticas de usuarios que cuestionan la dinámica de la pareja.

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Recientemente, ambos decidieron publicar un video en el que hablaron sobre cómo es su relación y compartieron algunos detalles de su vida como esposos. El contenido rápidamente comenzó a circular en redes sociales y terminó convirtiéndose en un tema de conversación entre los internautas.

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Sin embargo, la viralidad también trajo consigo comentarios negativos. Algunas personas se burlaron de la pareja y centraron sus críticas precisamente en la diferencia de edad entre Luisa y Mario.

Ante la controversia, la joven decidió responder mediante otro video publicado en sus redes sociales. Allí se refirió a los comentarios que había recibido y defendió la relación que mantiene con su esposo.

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Luisa ha mostrado en diferentes publicaciones que no considera que la diferencia de edad sea un impedimento para su relación y ha continuado compartiendo contenido relacionado con su vida en pareja.

La historia ha generado un debate recurrente en redes sociales sobre las relaciones con grandes diferencias de edad, especialmente cuando una de las personas es muy joven.

Estas son otros videos que ella ha compartido sobre su relación:

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