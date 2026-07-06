Por: VALORA ANALITIK

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La cuota alimentaria en Colombia no se limita a las obligaciones que existen entre padres, madres e hijos. La legislación también contempla el deber de brindar apoyo económico entre cónyuges, incluso cuando la pareja ha dejado de convivir o atraviesa una crisis matrimonial.

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Mientras el vínculo legal permanezca vigente, uno de los esposos puede solicitar alimentos al otro si demuestra que se encuentra en una situación de necesidad y que su cónyuge cuenta con capacidad económica para contribuir a su sostenimiento. Esta obligación se deriva de los deberes de auxilio, solidaridad y ayuda mutua que surgen con el matrimonio.

El artículo 411 del Código Civil establece quiénes pueden reclamar alimentos. La norma incluye a los hijos, ascendientes y demás familiares en los casos definidos por la ley, así como a los cónyuges. Por esta razón, una persona casada puede pedir una cuota alimentaria a su esposo o esposa sin que sea indispensable haber iniciado o finalizado un proceso de divorcio.

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Para que la solicitud prospere, quien reclama debe acreditar que no puede cubrir por cuenta propia sus necesidades básicas. Esta condición puede estar relacionada con la falta de empleo, la imposibilidad de generar ingresos, una enfermedad, una discapacidad o cualquier otra circunstancia que afecte su autonomía económica.

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No obstante, la existencia del matrimonio no genera de forma automática el derecho a recibir una cuota alimentaria. La autoridad competente debe analizar las pruebas aportadas y verificar si se cumplen las condiciones legales para ordenar el pago. También deberá establecer que la persona llamada a aportar recursos tiene ingresos, bienes o posibilidades económicas suficientes para asumir la obligación.

Jimmy Jiménez, abogado especialista en derecho de familia, explicó que persiste la creencia de que este derecho solo puede reclamarse dentro de un proceso de divorcio. Sin embargo, precisó que las obligaciones económicas entre cónyuges se mantienen mientras el matrimonio siga vigente, aun cuando los esposos residan en lugares distintos.

Cuota alimentaria

La autoridad evalúa las condiciones económicas de ambos cónyuges

La petición debe tramitarse mediante un proceso de fijación de cuota alimentaria. En ese procedimiento, la autoridad judicial revisa los ingresos, bienes, gastos, deudas y demás obligaciones de la persona que podría ser llamada a pagar. De igual forma, analiza el nivel de necesidad de quien solicita el apoyo económico.

Con base en esa información, el juez puede establecer una cuota proporcional a las condiciones económicas de ambas partes. El monto debe responder a las necesidades reales del solicitante y a la capacidad financiera del cónyuge obligado, sin que ello implique desconocer sus cargas personales o familiares.

Esta figura es diferente de los alimentos que pueden reconocerse durante un proceso de divorcio a favor del cónyuge considerado inocente. En ese escenario, además de demostrar la necesidad económica, se debe acreditar que la otra parte incurrió en una causal legal de divorcio y que tuvo responsabilidad en la ruptura del vínculo matrimonial.

Cuando se presentan hechos de violencia intrafamiliar u otras conductas que hayan causado perjuicios comprobables, la persona afectada puede solicitar medidas adicionales. Entre ellas puede estar la indemnización por los daños ocasionados, siempre que aporte los elementos probatorios requeridos dentro del proceso correspondiente.

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