José Manuel Restrepo reveló en Blu Radio una faceta poco conocida de su vida personal al contar que, desde hace cerca de dos décadas, junto con su esposa lidera encuentros dirigidos a parejas con el propósito de fortalecer las relaciones familiares. El vicepresidente electo explicó que esta labor hace parte de su vocación de servicio y aseguró que ha sido una experiencia que le ha dejado grandes satisfacciones.

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Durante la entrevista, Restrepo señaló que esos espacios buscan generar momentos de diálogo entre las parejas para afrontar las dificultades que puedan existir en la convivencia. “Se trata un poco de propiciar conversaciones entre las parejas. Al final del ejercicio, yo creo que las posibilidades de encuentro de las parejas son encuentros de conversación entre la pareja”, afirmó.

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El exministro aseguró que ha visto resultados positivos en las familias que han participado en estas actividades. Según explicó, varias parejas han logrado superar momentos difíciles o fortalecer sus relaciones, algo que, en su concepto, también se refleja en el bienestar de los hijos. “Para mi alegría, muchas de las familias o se han manejado bien después de un proceso difícil como pareja o bien se han recuperado familias, y yo creo que ver la alegría de los niños es una demostración de que valía la pena”, expresó.

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Restrepo indicó que esta labor hace parte de un compromiso de servicio que ha mantenido durante buena parte de su vida, al igual que su carrera como docente universitario. “Ser profesor universitario por 27 años es una vocación de servicio. En lo de las parejas llevo por ahí 20 años”, comentó, al recordar que siempre ha buscado aportar desde distintos escenarios.

No obstante, reconoció que sus nuevas responsabilidades como vicepresidente de la República limitarán el tiempo que podrá dedicar a estos encuentros. Aun así, aseguró que quienes ejercen cargos públicos también deben dar ejemplo con sus acciones. “Ahora seguramente no lo podré hacer durante un periodo de tiempo igual que antes, pero incluso quienes ejercemos una forma de liderazgo público también tenemos que ser ejemplo”, concluyó.

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