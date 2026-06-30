Por: VALORA ANALITIK

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La Corte Constitucional envió un mensaje contundente frente a las estrategias utilizadas por algunos padres para evitar cumplir con el pago de la cuota alimentaria de sus hijos. En una decisión que podría convertirse en un importante precedente judicial, el alto tribunal concluyó que ocultar o simular la venta de bienes para impedir el cobro de alimentos no solo puede constituir un fraude patrimonial, sino también una forma de violencia económica que debe ser analizada con perspectiva de género y de protección reforzada a niños, niñas y adolescentes.

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La decisión quedó consignada en la Sentencia T-059 de 2026, mediante la cual la Corte Constitucional estudió el caso de una madre y su hija que durante casi dos décadas acudieron a distintas autoridades para lograr que el padre cumpliera con sus obligaciones alimentarias.

El expediente terminó convirtiéndose en uno de los pronunciamientos más amplios del tribunal sobre la relación entre el incumplimiento de alimentos, la simulación de contratos y la violencia económica.

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La Corte advirtió que los jueces no pueden limitarse a revisar únicamente si existió una compraventa ficticia. También tienen el deber de analizar si detrás de esas actuaciones existe un patrón destinado a despojar a una madre y a sus hijos de los recursos necesarios para su sostenimiento, pues ello puede vulnerar derechos fundamentales.

El caso: un padre vendió aparentemente su único inmueble

Los hechos analizados por la Corte comenzaron años después del nacimiento de una menor, cuya identidad fue protegida mediante nombres ficticios.

Según la sentencia, el padre incumplió reiteradamente el pago de la cuota alimentaria pactada desde 2007. Como consecuencia, la madre inició múltiples actuaciones ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), juzgados de familia, procesos ejecutivos, denuncias penales e incluso logró una condena por el delito de inasistencia alimentaria.

La situación tomó un nuevo rumbo cuando la madre descubrió que el hombre había celebrado una compraventa sobre el inmueble con el que podía responder por las obligaciones alimentarias.

Por ello presentó una demanda de simulación, al considerar que esa venta no era real, sino una maniobra para aparentar que ya no tenía patrimonio y evitar que el bien pudiera ser embargado para pagar la deuda de alimentos.

En primera instancia, el juez civil encontró múltiples elementos que lo llevaron a concluir que la compraventa era ficticia.

Entre ellos identificó contradicciones sobre el pago del precio, ausencia de movimientos bancarios, permanencia del vendedor en el inmueble después de la supuesta venta, falta de capacidad económica de la compradora y la existencia de una causa clara: impedir que la hija pudiera hacer efectivo su derecho a recibir alimentos.

Por esa razón declaró absolutamente simulada la venta y sostuvo que la conducta constituía una práctica de violencia económica.

En palabras del despacho judicial, ese comportamiento reflejaba una situación «en donde el hombre cree, a partir de una equívoca superioridad e inmunidad, que puede someter la satisfacción de los deberes alimenticios a su capricho» y aprovechar instituciones jurídicas «para enajenar sus bienes y consolidar su propósito de anular los derechos de los menores».

Además, ordenó abrir un incidente de reparación integral para evaluar los daños ocasionados a la menor.

Aunque un juez de segunda instancia mantuvo la decisión sobre la simulación de la venta, revocó el reconocimiento de la violencia económica y la apertura del incidente de reparación al considerar que esos aspectos no habían sido solicitados expresamente en la demanda.

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No obstante, la Corte Constitucional concluyó que esa decisión desconoció derechos fundamentales. En la sentencia explicó que el juez omitió analizar el caso con enfoque de género y dejó de aplicar las facultades extra petita y ultra petita, que le permiten adoptar medidas adicionales cuando son necesarias para garantizar derechos fundamentales.

El alto tribunal fue enfático al señalar que: «La autonomía económica de las mujeres no solo se desconoce por acciones directas de abuso, sino por el persistente incumplimiento de obligaciones alimentarias que afecta a la mujer cuidadora y a los hijos».

También sostuvo que la instrumentalización del derecho mediante contratos simulados para evadir obligaciones alimentarias «exigía una respuesta judicial diferencial y reforzada».

¿Qué significa este fallo para otros casos sobre pago de alimentos?

La decisión no crea automáticamente una regla según la cual toda venta realizada por un deudor alimentario sea fraudulenta.

Lo que establece es que, cuando existan indicios de que un padre o una madre ocultó bienes, los transfirió a terceros o celebró negocios simulados para evitar responder por la cuota alimentaria, los jueces deberán examinar ese comportamiento desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta los posibles efectos sobre los derechos de los hijos y sobre la autonomía económica de quien asume su cuidado.

En otras palabras, ya no bastará con estudiar únicamente la validez del contrato; también deberá analizarse si existió una forma de violencia económica.

Imagine que un padre debe varios años de cuota alimentaria y sabe que un juez podría embargar su apartamento para pagar la deuda.

Antes de que eso ocurra, decide «vender» el inmueble a un familiar, pero continúa viviendo allí, no recibe realmente el dinero de la venta y el supuesto comprador nunca ejerce control sobre la propiedad.

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Si durante un proceso judicial se demuestra que esa compraventa solo buscaba aparentar que el padre ya no tenía bienes para responder por los alimentos, un juez podría declarar que el negocio fue simulado y, además, valorar esa conducta como una manifestación de violencia económica, tal como ocurrió en el caso analizado por la Corte Constitucional.

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