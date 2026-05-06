La carne de cerdo se sigue posicionando como una de las opciones más económicas para los hogares colombianos, en medio de un contexto de presión sobre el bolsillo por el aumento de precios en alimentos. De acuerdo con cifras recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026, esta proteína registra una tendencia a la baja, consolidándose como una alternativa clave dentro de la canasta familiar.

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Según los datos, el precio de la carne de cerdo ha caído un 1,06 % en lo corrido del año, mientras que otras proteínas muestran incrementos importantes. La carne de res, por ejemplo, ha subido 4,68 %, y el pollo un 2,84 %, lo que amplía la brecha de precios y hace que el cerdo gane terreno entre los consumidores que buscan ahorrar sin sacrificar calidad.

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La diferencia también se refleja en los principales cortes. Información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento Agropecuario (SIPSA-DANE) indica que, en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, los precios del cerdo son en promedio 49 % más bajos que los de la carne de res. Esto representa un alivio significativo para el presupuesto de los hogares.

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El contraste es aún más evidente en productos específicos. Por ejemplo, un kilo de lomo de res puede costar hasta 165 % más que uno de cerdo, lo que significa que con el mismo dinero se pueden comprar cerca de 2,7 kilos de carne de cerdo. Situaciones similares se presentan en cortes como la pierna y el brazo, donde la carne de res sigue siendo considerablemente más costosa.

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