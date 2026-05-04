El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publicó un borrador de decreto que busca frenar la exportación de ganado bovino en pie, especialmente de machos menores de dos años, con el fin de supuestamente contener el aumento en el precio de la carne en Colombia.

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La propuesta incluye la creación de nuevas subpartidas arancelarias que impondrían un gravamen del 10% a este tipo de exportaciones, lo que en la práctica encarece su salida al exterior y desincentiva su comercialización internacional.

La medida responde a la preocupación del Ejecutivo por el impacto del alza en los precios de la carne sobre el costo de vida y la canasta básica de los hogares.

Según el análisis oficial, el incremento en la exportación de animales jóvenes ha reducido la oferta interna, afectando la reposición del hato ganadero y presionando los precios al alza.

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Además, el decreto plantea ajustes en la estructura arancelaria vigente, eliminando categorías anteriores y creando nuevas específicas para este segmento.

Datos del Gobierno indican que en subastas de ganado se han registrado aumentos de hasta 19%, trasladándose al consumidor final.

El borrador aún no está en firme y será sometido a comentarios del sector, en medio de un debate entre exportadores y autoridades. De aprobarse, marcaría un cambio en la política comercial, priorizando el abastecimiento interno.

Expertos señalan que la medida afectaría a miles de productores en el país y que no tendría el efecto sobre la inflación que prevén desde el Gobierno Nacional.

“Es una medida contraproducente, ya que afecta al pequeño empresario. En consecuencia, lo que hace es afectar considerablemente a los pequeños empresarios y no va a tener un impacto real en la inflación, que es lo que dice el Gobierno”, señaló en Noticias Caracol José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

Por qué la industria de la carne es clave en Colombia

La industria de la carne es clave en Colombia por su peso económico, social y alimentario. En primer lugar, es uno de los pilares del sector agropecuario, con millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y una amplia cadena productiva que incluye cría, levante, engorde, sacrificio, transporte y comercialización.

Esta actividad genera cientos de miles de empleos directos e indirectos, especialmente en zonas rurales donde hay pocas alternativas económicas, contribuyendo a la estabilidad de las comunidades.

Además, la carne bovina es un alimento fundamental en la dieta de los colombianos, por su aporte de proteínas, hierro y otros nutrientes esenciales. Esto la convierte en un componente importante de la seguridad alimentaria del país.

Por otro lado, la ganadería también tiene relevancia en el comercio exterior, ya que Colombia exporta carne y ganado en pie a varios mercados internacionales, generando divisas.

La industria también impulsa el desarrollo regional, al dinamizar economías locales y promover infraestructura en transporte y logística. Sin embargo, enfrenta retos como la sostenibilidad ambiental, la informalidad y la volatilidad de precios.

Aun así, su papel sigue siendo estratégico, tanto para el crecimiento económico como para el bienestar de la población.

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