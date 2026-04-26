En medio del aumento de gastos que suele acompañar el Día del Niño, especialmente en categorías como juguetes, dulces y snacks, la cadena Makro anunció una jornada de promociones con descuentos de hasta el 70%, disponibles entre el 24 y el 30 de abril de 2026.

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La oferta está enfocada en productos clave para la celebración, con rebajas en juguetería, alimentos y bebidas. Entre las promociones destacan descuentos de hasta el 70% en referencias seleccionadas de la marca VDM y hasta el 40% en juguetes de marcas como Toy Logic, Licencia, QMÁX, Prinsel y Reditoys. También se incluyen juegos de mesa de la marca Ronda con 30% de descuento.

Promociones de alimentos en Makro: buenos descuentos

En la categoría de alimentos, la compañía anunció rebajas del 30% en cereales como Zucaritas, Choco Krispis y Froot Loops de Kellogg’s, así como descuentos de hasta el 25% en chocolatinas como Milka, Jumbo y Jet. Además, habrá promociones de “paga 2 y lleva 3” en productos seleccionados de snacks y hasta 25% de descuento en esta categoría.

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La jornada también contempla rebajas en helados de hasta el 35% y descuentos de hasta el 25% en néctares, bebidas y refrescos seleccionados, ampliando las opciones para quienes preparan celebraciones en casa.

Estas promociones estarán disponibles durante una semana, en un periodo en el que el consumo en estas categorías suele incrementarse, y buscan facilitar el acceso a productos asociados a esta fecha en los hogares colombianos.

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