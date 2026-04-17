La cadena supermayorista Makro arrancó esta semana una jornada de ahorro dirigida a los hogares colombianos, con descuentos de hasta el 50% y promociones de mitad de precio en la segunda unidad en productos seleccionados.
La campaña, que estará vigente del 17 al 23 de abril de 2026, abarca categorías esenciales de la canasta familiar y estará disponible en las 21 tiendas que la cadena tiene distribuidas en 16 ciudades del país.
Entre las ofertas más destacadas figuran los descuentos de hasta el 50% en frutas y verduras como lechuga, papaya, cebolla y ajo, así como rebajas de hasta el 25% en productos de mercado básico como arroz, aceites y pastas.
Hasta 50% de descuento en frutas, verduras, proteínas y productos de aseo esta quincena de abril
En la sección de lácteos y refrigerados, los compradores encontrarán descuentos de hasta el 25% en bebidas lácteas, quesos y margarinas, además de promociones de 50% en la segunda unidad en carnes frías, congelados y helados de marcas propias.
En proteínas, Makro anuncia rebajas de hasta el 30% en tilapia, trucha, camarón y pollo, con opciones adicionales en cerdo y carnes frías con descuentos de hasta el 20%. La sección de aseo del hogar y cuidado personal también entra en la dinámica, con rebajas de hasta el 35% en detergentes, limpiadores, cuidado capilar, higiene oral y papel higiénico.
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Crooji, la nueva marca propia de snacks que debuta en la jornada de ahorro de Makro
Como novedad de esta jornada, la compañía incorpora a su portafolio de marcas propias Crooji, una nueva línea de snacks que incluye papas en sabores como pollo, limón y BBQ, además de fosforitos.
Las promociones están disponibles hasta el 23 de abril o hasta agotar existencias, tanto en tiendas físicas como en su plataforma de comercio electrónico, tienda.makro.com.co, donde también opera la modalidad de compra en línea con recogida en tienda o entrega a domicilio en algunas ciudades.
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