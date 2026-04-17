La cadena supermayorista Makro arrancó esta semana una jornada de ahorro dirigida a los hogares colombianos, con descuentos de hasta el 50% y promociones de mitad de precio en la segunda unidad en productos seleccionados.

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La campaña, que estará vigente del 17 al 23 de abril de 2026, abarca categorías esenciales de la canasta familiar y estará disponible en las 21 tiendas que la cadena tiene distribuidas en 16 ciudades del país.

Entre las ofertas más destacadas figuran los descuentos de hasta el 50% en frutas y verduras como lechuga, papaya, cebolla y ajo, así como rebajas de hasta el 25% en productos de mercado básico como arroz, aceites y pastas.

Hasta 50% de descuento en frutas, verduras, proteínas y productos de aseo esta quincena de abril

En la sección de lácteos y refrigerados, los compradores encontrarán descuentos de hasta el 25% en bebidas lácteas, quesos y margarinas, además de promociones de 50% en la segunda unidad en carnes frías, congelados y helados de marcas propias.

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En proteínas, Makro anuncia rebajas de hasta el 30% en tilapia, trucha, camarón y pollo, con opciones adicionales en cerdo y carnes frías con descuentos de hasta el 20%. La sección de aseo del hogar y cuidado personal también entra en la dinámica, con rebajas de hasta el 35% en detergentes, limpiadores, cuidado capilar, higiene oral y papel higiénico.

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Crooji, la nueva marca propia de snacks que debuta en la jornada de ahorro de Makro

Como novedad de esta jornada, la compañía incorpora a su portafolio de marcas propias Crooji, una nueva línea de snacks que incluye papas en sabores como pollo, limón y BBQ, además de fosforitos.

Las promociones están disponibles hasta el 23 de abril o hasta agotar existencias, tanto en tiendas físicas como en su plataforma de comercio electrónico, tienda.makro.com.co, donde también opera la modalidad de compra en línea con recogida en tienda o entrega a domicilio en algunas ciudades.

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