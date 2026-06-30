Por: VALORA ANALITIK

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El desempleo en Colombia se redujo en mayo de 2026, al registrar una tasa del 8 %, de acuerdo con el DANE, esto significa que está por debajo de la del mismo mes en 2025, cuando fue del 9 %.

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Desempleo en Colombia registró nuevo mínimo en mayo de 2026; informales también se redujeron

La directora de la entidad, Piedad Urdinola, destacó que la desocupación de los hombre se situó en 6,6 %, mientras que la de las mujeres fue del 9,9 %, lo que arroja una brecha de género de 3,3 puntos porcentuales (pp).

Además, la proporción de población ocupada informal disminuyó 0,8 pp en el total nacional para el quinto mes del año.

Las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas registraron un comportamiento laboral favorable. El desempleo en estas zonas disminuyó al 8,5%, superando el 9,0% del año previo.

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La directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló que la tasa de desocupación femenina para mayo se ubicó en el 9,9%. Este registro representa una importante caída de 1,7 puntos frente al 11,6% reportado en el mismo mes de 2025.

Urdinola destacó que es la segunda vez que Colombia logra en su historia reducir ese dato a un dígito. La publicación ocurre tras una polémica con la Universidad de Antioquia por supuestas inconsistencias frente a los registros de seguridad social de la PILA.

Los investigadores universitarios afirmaban que mientras el Dane reporta creación de empleo, la base de datos de la PILA muestra una reducción de puestos formales.

El Dane rechazó de inmediato esas conclusiones académicas y aseguró que el análisis omitió cambios metodológicos implementados desde 2021. Ambos sistemas miden el mercado con alcances diferentes, impidiendo una comparación directa.

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