La esfera digital no ha dejado de comentar la situación sentimental de Sergio Vega. Luego de que su ahora expareja, Alejandra Salinas, conmoviera a miles con un mensaje de despedida dedicado a los hijos de Sergio, el colombiano decidió romper el silencio. A través de un carrusel de fotografías junto a Julián, Juan José y Luciana (Nanita), Vega publicó una reflexión que, aunque no menciona nombres propios, ha sido interpretada como su postura ante el reciente quiebre amoroso.

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El eje central del mensaje de Sergio es la memoria de su fallecida esposa, Paula Durán. “Antes de que te convirtieras en angelito, te hice una promesa… y hoy la sigo honrando con cada paso, con cada abrazo, con cada intento de ser mejor”, escribió el santandereano. Estas palabras resuenan con fuerza en medio de la noticia de su separación, sugiriendo que su prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de sus hijos y el cumplimiento de los pactos hechos con la madre de los pequeños.

Para muchos seguidores, este mensaje es una respuesta a la “decisión del papá” que mencionó Alejandra Salinas en su despedida. Sergio parece enfatizar que, a pesar de los cambios en su vida sentimental, el núcleo familiar compuesto por él y sus tres hijos permanece inquebrantable: “Aquí estamos… juntos. Juanito, Juli y Nanita… unidos, creciendo, compartiendo”.

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Sergio Vega, quien se convirtió en una figura de resiliencia tras la tragedia vivida en Estados Unidos, utilizó su publicación para filosofar sobre la pérdida y la reconstrucción personal. “Hoy más que nunca entiendo que no se trata de lo que falta… sino de todo lo que seguimos construyendo con lo que sí tenemos: amor, unión y familia”, anotó.

Esta frase ha producido un intenso debate en las cajas de comentarios. Mientras algunos aplauden su dedicación como padre soltero, otros cuestionan si la ruptura con Salinas es parte de ese proceso de “entender lo que realmente importa”. Lo cierto es que Sergio se muestra enfocado en “hacer que esta historia… siga siendo hermosa”, independientemente de las personas que lleguen o se vayan de su camino.

Fiel a su estilo comunicativo, Sergio cerró su post con una invitación a sus más de un millón de seguidores. “¿Estás esperando el momento perfecto para amar a tu familia… o ya entendiste que el momento es ahora?”, cuestionó el colombiano, instando a las personas a abrazar, perdonar y compartir más, asegurando que los momentos vividos son lo único que realmente queda al final de la vida.

La publicación llega en un momento de alta sensibilidad para la familia Vega. La partida de Alejandra Salinas, quien se había convertido en una figura materna para los niños, marca un nuevo ajuste en la dinámica del hogar. Sin embargo, con este mensaje, Sergio parece querer transmitir tranquilidad y control, reafirmando que su motor principal es el propósito que encontró tras la partida de Paula Durán.

Por ahora, la relación entre Sergio y Alejandra parece haber llegado a un punto de no retorno. Mientras ella se refugia en su fe y en la gratitud por el tiempo compartido, él se aferra a la paternidad y a su rol de protector. El caso sigue siendo tendencia, demostrando que la vida de Sergio Vega continúa siendo una historia que Colombia sigue paso a paso, celebrando sus triunfos y acompañándolo en sus momentos de soledad y transformación.

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