Quedan 10 días para que se cumpla un año de la muerte de Paula Durán, la colombiana que falleció de cáncer en EE. UU. y que se dio a conocer gracias a su esposo Sergio Vega, quien hizo una fuerte campaña en redes sociales pidiendo ayuda al Gobierno para que los familiares de la mujer viajaran a ese país para darle un último adiós.

Vega, quien hace poco tuvo algunos problemas con la madre de Paula Durán, reapareció en redes sociales para dar una noticia sobre el bebé que tuvieron con la joven. El hombre mostró al niño tocando la campaña de la victoria luego de salir de un hospital, donde le trataban una dura enfermedad.

“Después de un año de exámenes y controles oncológicos con ‘Juanjo’, la médica oncóloga nos dice ‘no los quiero volver a ver acá en este centro, me encantaría verlos afuera y no como su doctora’, ‘Juanjo’ es un bebé fuerte y sano. Gracias a Dios y a todos estos grandes profesionales de la salud”, escribió Vega.

El pequeño venía presentando problemas de salud desde que tenía tres meses, debido al agresivo cáncer de cabeza y estómago que padeció su mamá Paula Durán. Juan José Vega tuvo que pasar un buen tiempo bajo estricto control médico.

“Gracias a todos por sus oraciones y por ese cariño hacia mis hijos. Seguiremos dando lo mejor cada día por ellos y por mí. ‘Juanjo’ es un campeón de la vida, que desde el primer momento me ha enseñado a luchar y me ha motivado a no desfallecer nunca”, finalizó Vega visiblemente emocionado.

