Durante esta semana el caso de Paula Durán, la colombiana que murió en Estados Unidos en enero de 2023, se volvió a revivir por las explosivas declaraciones que dio la mamá sobre el esposo de su hija, Sergio Vega, en las que alborotó el ambiente porque indicó que él se volvió “muy cruel” con ella y sus familiares.

(Vea también: Se armó nuevo lío entre Sergio Vega y mamá de Paula Durán: “Le di $ 220 millones”, dijo él)

Incluso, la mamá de Paula Durán, Gloria Iris Camargo, hasta reveló que Vega habría tenido grandes cambios de actitud y dejó en el aire que el esposo de su hija ya tendría nueva novia, lo que sería la principal razón de que ahora tenga otra forma de ser con ella y sus allegados.

Al respecto, el propio Vega se refirió en Tropicana a esa información y contó cuál es la verdad sobre su vida sentimental, manifestando que estos meses han sido muy duros para él y que, como cualquier persona, tiene derecho de “volver a enamorarse”.

En primer lugar, Vega indicó cuál es ese requisito que él pide para esa persona que se le pueda volver a robar el corazón: “Si en algún momento tengo a alguien, ella tiene que aceptar que tengo un ángel en el cielo y tres hijos, que son todo en mi vida”, dijo en la emisora.

Paula Durán" class="embed-responsive-item">

También, el esposo de Paula Durán confirmó en la cadena radial que está saliendo con una mujer y dio algunos detalles de lo que ha vivido con ella, aunque no admitió que fuera su novia todavía: “Hace 3 meses conocí a una persona que me ha dado tranquilidad, ojalá que en algún momento se convierte en mi pareja, por lo que irradia. Vino a EE. UU. y me acompañó una semana, me ayudó a cuidar a mis hijos”.

Lee También

Finalmente, Vega reveló en la entrevista que su nueva pretendiente también ha sido afectada en medio de este conflicto y explicó cuál es la barrera que tiene para tomar la decisión de involucrarse con ella: “La verdad es alguien muy especial, está en Colombia y está pendiente, me da tranquilidad, no sé si se vaya a convertir en mi pareja, nos divide en una distancia, a ella la han atacado”.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.