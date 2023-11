La historia de Sergio Vega y Paula Durán, que conmocionó a Colombia a principios de 2023, se ha revivido por estos días con las declaraciones de Gloria Iris Camargo, la madre de la joven colombiana que murió en EE. UU., quien se fue contra el esposo de la mujer al destapar los supuestos cambios de actitud que él habría tenido con ella y con sus familiares después del fallecimiento de su hija.

En el video publicado por la señora Gloria Iris Camargo se reveló que, al parecer, Vega habría tenido un gesto grosero con la hermana de Paula Durán, Alejandra Durán, a quien le habría impedido el ingreso al velorio de la joven.

“En el velorio pasaron también cosas. Nos llama la señora del funeral y nos dice que solamente podemos entrar el papá de Paula y yo, la hermana no. Sergio no autorizó y esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. ¿Cómo no la va a dejar entrar? Si ella era su hermana. Con ella nació, se criaron, dormían juntas, era su hermana”, dijo Camargo en la grabación publicada en Instagram.

Al respecto, el propio Vega salió rápidamente a defenderse en revista Semana y desmintió la versión de Camargo, manifestando que todo lo que dijo no corresponde a la verdad: “Jamás haría eso. No entiendo por qué dice eso. No sé qué busca, si quiere verme destruido. Eso nunca pasó”.

De igual manera, Vega en la entrevista se mostró sorprendido por las palabras de la mamá de Paula Durán y hasta dio detalles de cómo fue su relación con ella y lo que hará después de este incómodo episodio: “Ella era una buena madre con sus hijos. Tengo fotos con ella, recuerdos con ella, en un momento pensaba que ese es el dolor de una madre que pierde una hija. Busca un culpable y me ve a mí, lo que hizo no lo entiendo”.

