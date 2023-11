A principios de 2023, el país se conmocionó con la historia de Paula Durán, la colombiana que murió de cáncer en EE. UU. Su esposo, Sergio Vega, se volvió viral en redes sociales por publicar un video pidiendo ayuda con dinero para el tratamiento de la mujer, que además estaba en embarazo.

En aquel momento, el país se volcó a que Paula Durán pudiera salvarse. La joven tuvo serios problemas de salud, que la llevaron a estar internada en el hospital. El bebé se lo sacaron por cesárea y a ella la operaron del tumor cancerígeno que tenía en la cabeza; sin embargo, su estado empeoró y los médicos le dictaminaron pocos días de vida.

Muchas personas les enviaron dinero, el Gobierno ayudó a que sus familiares se trasladaran a Estados Unidos y el país estuvo atento a las noticias que llegaban desde ese país sobre la salud de Paula Durán, quien falleció el 24 de enero de 2023, en una noticia que enlutó a Colombia.

Luego de varios meses de esa historia, los familiares de la colombiana fallecida no volvieron a aparecer en redes sociales, a excepción de Sergio Vega, que sí es muy activo en su Instagram.

Cómo es la relación de Sergio Vega con la familia de Paula Durán

Ahora, la mamá de Paula Durán, Gloria Inés Camargo, reapareció el pasado 5 de noviembre en un video en el que habló de Vega y en el que contó que él cambió mucho con ella y con su familia.

“Sergio cambió mucho conmigo. En los Estados Unidos fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, Sergio cambió muchísimo y yo lo quería mucho. Para mí Sergio era un hijo más y aún no guardo rencor en mi corazón. Yo hablo con Sergio, tengo comunicación con él, veo a mis niños [nietos] todo el tiempo. Lo único es que mi hija Yesica Alejandra no ve a los niños, Sergio no es tan asequible en esa situación”, expresó.

La mujer agregó más detalles al cambio repentino del esposo de Paula, que según ella ya no es el mismo al que fue en su momento: “A Sergio lo quiero, diferente, pero lo quiero, lo respeto; es el papá de mis nietos. A veces no entiendo qué pasó, tal vez sus pensamientos se trocaron o entró en una situación que no sabía qué hacer, no sé. Pasaron más cosas que no voy a decir y Sergio sabe muy bien cuáles son”, dijo Camargo.

La mamá de Paula también contó un episodio que le molestó mucho de Sergio Vega cuando la noticia tomó eco nacional: “No compartí que Sergio, de inmediato, saliera a las redes a decir que mi hija ya había fallecido. Mi hija todavía estaba en su cama, todavía estaba caliente. Y esa fue una de las cosas que me molestaron muchísimo. En su momento me dolió muchísimo, no lo vi bien”, expresó.

Finalmente, Camargo contó una anécdota que vivió con su otra hija en las exequias de Paula, donde Vega se comportó grosero: “En el velorio pasaron también cosas. Nos llama la señora del funeral y nos dice que solamente podemos entrar el papá de Paula y yo, la hermana no. Sergio no autorizó y esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. ¿Cómo no la va a dejar entrar? Si ella era su hermana. Con ella nació, se criaron, dormían juntas, era su hermana”, expresó.

