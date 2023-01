La mujer se animó a hablar con Juan Diego Alvira durante su viaje y también en los momentos posteriores a reunirse con Paula.

Durante el vuelo, por ejemplo, el periodista le preguntó si tenía algún temor de llegar a la casa donde estaba su hija y ya ahí comenzó a dar señales de mala comunicación con Sergio Vega, esposo de Paula Durán:

“Mi hija sí me está esperando, mis nietos; pero, con Sergio hace rato no hablamos”.

Alvira mostró un video de todo lo que sucedía y minutos después en su crónica, se vio cómo Sergio, el joven, que viralizó la historia de su esposa pidiendo ayuda para que sus padres pudieran reunirse con ella, fue a recibirla al aeropuerto, una vez aterrizó con su esposo en California.

Esta es una imagen compartida por Semana en la que se están abrazando los padres, hijas y esposo de Paula Durán, gracias a la visa humanitaria que les otorgó el gobierno de Estados Unidos.

Posteriormente, tomaron un carro para transportarse un par de minutos más a la vivienda donde está su hija, luchando contra un cáncer cerebral. El reencuentro directo y acercamiento de Gloria y Éver a la cama donde está Paula quedó en la intimidad.

Luego de ver y abrazar a su hija, Gloria conversó, en medio de su llanto, con Juan Diego Alvira y contó cómo reaccionó ella al saber que habían logrado viajar y ya estaban a su lado:

“Yo le dije: ‘Hola, hija’ y ella como que levanta su mirada y dice: ‘¿Llegó mi mamá?’. Le respondí: ‘Sí, hija, aquí estoy; aquí estoy y no me voy a mover de acá. Dijo: ‘Bueno, Ma’. Ella me apretó las manos fuerte y yo le dije que aquí estoy para ella”.