Gloria Camargo y Éder Durán, padres de Paula, viajaron para acompañarla después de recibir las visas humanitarias que solicitaron durante varias semanas. El anhelado reencuentro, registrado en video, estuvo marcado por la emotividad y la fe de una familia que clama por un milagro.

El viaje duró más de 20 horas y contó con la compañía del periodista Juan Diego Alvira, de Semana. Él se encargó de reportar las primeras impresiones de los padres de la colombiana sobre el encuentro, indagarlos sobre lo que sentían y más.

La señora Gloria detalló que tenía nervios de verla porque Paula está desgastada y, en varias ocasiones, su hija prefirió no hacer videollamadas para que no la viera así y preocuparla.

“Nos vamos a encontrar con una Paula muy desgastada, muy débil. Es fuerte. Hay mucho dolor y mucha tristeza de ver que la vida cambia en un segundo. Que en tan poco tiempo ella estaba bien, como todos, y vean las cosas como están. Pero nada, hay que ser fuertes, y tenemos que seguir así fuertes, porque así se va a poner otra vez”, le dijo al periodista.

Madre de colombiana Paula Durán dice qué sintió al verla en Estados Unidos

Luego del reencuentro, la señora Gloria le contó a Juan Diego Alvira que tuvo un impacto fuerte cuando vio a su hija postrada en una cama y casi sin poder decir nada por la enfermedad que le fue detectada.

“Yo le dije: ‘hola hija’ y ella como que levanta su mirada y dice: ¿llegó mi mamá? Yo sí hija aquí estoy y no me voy a mover de acá. Me dijo: ‘bueno ma’”, detalló sobre el primer contacto que tuvo con Paula.

La mujer confesó que no fue fácil ver a su hija así: “Me dio como angustia abrazarla porque apenas estoy llegando no sé qué toca hacer, cómo hacerlo. Solo nos tomamos las manos y ella me apretó fuerte”.

El encuentro entre madre e hija fue a puerta cerrada por la condición en la que está Paula. Sin embargo, el periodista logró captar una imagen en la que se ve a la señora arrodillada al lado de la cama tomándole la mano.

Minutos después salió de la habitación y le dijo a Alvira que sigue aferrada a que su hija se mejore y pueda acompañarlos durante muchos años más.