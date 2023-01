Desde la madrugada del 19 de enero, la pareja emprendió su recorrido hacia el país norteamericano. Sobre las 3:30 de la mañana, Gloria Durán le dijo a Juan Diego Alvira que se sentía “ansiosa, nerviosa, feliz… con sentimientos encontrados”.

El periodista, que los acompañó en un trayecto que duró 20 horas, mostró algunos momentos tensionantes que atravesaron los padres en el que sería su primer viaje fuera del país, y cuyo objetivo era volver a su hija, que padece un cáncer terminal.

(Le puede interesar: “Mucha tristeza”: madre de colombiana con cáncer en EE. UU., conmovida en su reencuentro)

En momentos previos a abordar el avión en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se escuchó como un funcionario les dijo:

Gloria Durán, que fue quien más quiso hablar ante las cámaras de Alvira, y compartió parte del apoyo que ha recibido su familia desde que se conoció la historia de Paula.

Incluso relató que una niña le dio una imagen religiosa y le deseó bendiciones para el momento que atraviesa. “Cada vez las esperanzas son más grandes, más fuertes. Voy a decirle que la fe está y que ahí estoy yo, que la amamos con todas nuestras fuerzas”, indicó la mujer.

Lee También

Sobre eso, la madre de la colombiana indicó que no fue un proceso fácil, y sí muy tensionante, el tener todos los permisos para visitar a su hija.

(Le puede interesar: Caso Paula Durán: ¿cómo los padres de la colombiana obtuvieron la visa tan rápido?)

Una vez llegaron al aeropuerto Internacional de Miami, Gloria y Éver se verían cara a cara por primera vez con un oficial migratorio de Estados Unidos. Ambos confesaron que estaban nerviosos.

En su relato, el periodista contó que duraron más de 15 minutos hablando con el agente de migración, que seguramente no conocía su historia. Una vez pasaron el filtro, Gloria relató qué les preguntaron:

“De todo. Cuánto teníamos en efectivo, a dónde íbamos, cuál era el nombre del hotel, cuál era el nombre del hotel, qué teníamos en Concord, que si éramos los papás, cuándo nos íbamos. Todo, todo“.

(Le puede interesar: Colombiana con cáncer en EE. UU. recibió regalazo para sus hijos; compatriota se fajó)

Sin embargo, en medio de la conversación, pasaron un susto en un instante:

“No preguntaron [por la visa humanitaria]. Dijimos que íbamos a Concord y el señor dijo que no sabía. Después dijimos que Concord, California. Yo me asusté cuando dijo que no conocía y dije: ‘Entonces para dónde vamos'”.