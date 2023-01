El caso de Paula Durán y Sergio Vega, pareja de colombianos que reside en Estados Unidos y que está solicitando desesperadamente un par de visas humanitarias, ha conmovido al país.

A la mujer le hallaron cáncer en el cerebro y en el estómago, estaría en etapa 4 y los médicos no le dieron muchos días de vida. Por lo tanto, su esposo ha hecho pública la situación y le ha pedido a la Cancillería que les facilite los documentos a sus familiares que viven en Colombia para que puedan visitarla y despedirse.

En lo que se resuelve el tema de las visas, que parece avanzar rápidamente, los familiares de Paula han revelado detalles de su padecimiento y se han aferrado a que la joven de 27 años presente una mejoría.

Gloria Camargo, madre de la joven Paula Durán, se mostró muy dolida en Noticias RCN con la atención médica que su hija ha recibido en tierras norteamericanas, ya que la mandaron para la casa porque aseguran que no hay mucho que hacer por su vida.

“Mi hija actualmente no tiene servicios de salud, ya la enviaron para la casa. La dejaron a su suerte porque para ellos ya no hay nada que hacer. Sentimos mucho dolor de que la medicina nos diga que ya no hay nada que hacer por ella”, contó.

Tal como lo declaró la madre de Paula, desde la noche del lunes ella está en casa compartiendo lo que serían sus últimos días con sus tres hijos. Su esposo, Sergio, compartió unas imágenes del emotivo reencuentro.

La mujer también indicó que desde la Cancillería aún no se han comunicado con ella para el trámite de las visas humanitarias que les permitan a los familiares de la colombiana pasar con ella sus últimos días.

“En este momento no me han dicho absolutamente nada. No tengo conocimiento de lo que está pasando. Solamente me enteré que Sergio estuvo hablando con el canciller y por medio de él estamos esperando una respuesta”, expresó la madre de la paciente terminal.