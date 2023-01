Este sábado se conoció el drama que afronta una familia colombiana que reside en Estados Unidos por cuenta de un cáncer. Según narró Sergio Vega —exjugador de futsal y administrador de empresas—, a su esposa, Paula Durán, le hallaron cáncer en el cerebro y en el estómago en etapa 4 y los médicos no le dieron muchos días de vida.

“Tuve una reunión con los médicos y me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón totalmente. Tal vez es la peor noticia que he recibido en mi vida. Ya medicamente no le van a hacer nada más en el hospital. Le dieron un mes de vida y me la voy a llevar para la casa”, dijo el joven por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram.