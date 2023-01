Vega se fue con su familia huliense hace un tiempo hacía Estados Unidos; a su esposa, Paula Durán (de 27 años), le descubrieron cáncer en el cerebro y en el estómago, que es incurable, contó en Noticias Caracol.

A Durán le diagnosticaron las enfermedades a mediados del 2022, cuando estaba esperando su tercer hijo. Por su salud, le tuvieron que hacer una cesárea a las 34 semanas, agregó la mamá de la colombiana en el informativo.

En sus redes sociales, el exjugador de futsal (campeón en 2012), contó que hace poco los médicos le dieron un mes de vida a su mujer, pues ya no hay nada que hacer medicamente por su salud.

Vega indicó que necesita que sus papás y sus suegros viajen a California, Estados Unidos, para pasar los últimos días con su esposa.

“Le he escrito al presidente, le he escrito a todo el mundo por Instagram para que por favor me ayuden con esa visa. Necesitamos una visa humanitaria para que ellos estén acá, para yo poderlos traer y vivir los últimos días de mi esposa en armonía y en familia”, dijo el huilense.