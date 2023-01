La noticia la entregó la propia letrada este lunes durante la emisión del programa ‘Desierta América’, de Univisión, en el que les contaron a sus televidentes el drama que está pasando la familia colombiana por cuenta del cáncer que le fue detectado a la joven Paula Durán.

Bastaron segundos para que el reportero que llegó hasta la casa de Sergio Vega se quebrara ante las cámaras, ya que afirmó que la historia lo había conmovido enormemente. En medio de su muestra de apoyo, le anunció que la abogada Jessica Domínguez les ayudaría en lo que fuera necesario.

“Ahorita tú estás pidiendo a la vida apoyo. Estas pidiendo que un ángel, como el ‘ángel de la justicia’ que los apoye para que venga la mamá de Paula y pueda estar con su hija, contigo y con sus nietos”, dijo el periodista justo cuando la abogada entró en escena.

el momento en el que le dieron la noticia al colombiano:

Conmovido por ver a la mujer —conocida como el ‘ángel de la justicia—, Vega no aguantó el llanto y le dio un profundo abrazo agradeciéndole por el apoyo que les va a brindar. La abogada, emocionada por asumir el caso con su equipo, se comprometió a hacer todo lo posible por lograr el deseo del exjugador de futsal.

“Gracias por enseñarnos el verdadero significado del amor. Hemos visto tanto amor que le tienes a tu esposa, la fortaleza que nos inspiras para salir adelante y acá estoy para decirte que juntos vamos a luchar para que Dios te regale ese deseo de tu corazón porque no hay peor lucha que la que no se hace. La fe mueve montañas y vamos a luchar juntos”, dijo la abogada peruana.

Vega, agradecido por la cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido, entregó un mensaje de esperanza por ver totalmente recuperada a la madre de sus tres hijos.

“Solamente le pido a Dios que me regale a mi esposa por muchísimos años más. Yo me casé con ella para toda la vida, le juré amor frente a Dios, en la salud y en la enfermedad y eso es lo que he estado haciendo. Yo no soy bonito, pero me tocó hacer maravillas para conquistarla y tenemos una familia hermosa”, afirmó el colombiano, emocionado por el apoyo que ha recibido.

Quién es la abogada Jessica Domínguez

La mujer es reconocida a nivel internacional como una abogada experta en leyes de inmigración y por defender los derechos de los inmigrantes, según se lee en su página web.

Lee También

Su figura se hizo aún más conocida por sus segmentos ‘El Ángel de la Justicia’, en el programa ‘Despierta América’, y ‘Pregúntale a la Abogada’, en ‘Primer Impacto’. Asimismo, ha sido invitada a muchas conferencias en Estados Unidos y en Latinoamérica para informar a las familias inmigrantes sobre sus derechos, de acuerdo con su perfil en el portal.