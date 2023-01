Esta historia es protagonizada por Danny Wakefield, un padre transgénero de 36 años, nacido en Seattle y quien se identifica como no binario.

Wakefield se declaró transmasculino, una persona asignada como mujer durante el nacimiento, pero quien se identifica como hombre, cuando tenía 25 años. En ese momento, recibió tratamientos con testosterona por casi nueve años y, posteriormente, se sometió a una mastectomía doble en Florida.

En abril de 2020 descubrió que estaba embarazado, después de practicarse una prueba de COVID-19 y luego de sostener un encuentro privado de una noche con un hombre no identificado.

En su cuenta de Instagram, Wakefield documentó paso a paso cómo fue el proceso desde su embarazo, hasta el parto:

Wakefield declaró en su momento que durante toda su vida “quería tener hijos” y que sabía desde antes de hacer la transición que le “gustaría tener al menos un hijo”. Su hijo, llamado Wilder, nació en medio de la contingencia por la pandemia.

“A pesar de la enfermedad, fue la experiencia más hermosa que he tenido. Me he enamorado de mi cuerpo de formas que nunca antes había experimentado”, comentó Danny Wakefield en un artículo de 2020 para Newsweek.