“Sergio cambió mucho conmigo. En los Estados Unidos fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado”, eso fue lo que dijo la mamá de Paula Durán en una transmisión hecha en Instagram y que desató revuelo, pues hasta el momento no se tenía conocimiento de las actitudes del esposo de la joven, quien se volvió viral a principio de 2023 pidiendo ayuda para el tratamiento de cáncer de la mujer.

Al respecto, el propio Vega habló en revista Semana y se refirió a semejantes señalamientos. El hombre mostró su sorpresa por las declaraciones de la señora: “No me imaginé en ningún momento que doña Iris, la mamá de mi esposa, saliera a decir esas cosas, a realizar esas acusaciones que en este momento perturban mi vida y dañan mi imagen”.

Además, también se defendió de lo que reveló la señora Iris Camargo en el video, pues reveló un detalle desconocido del velorio de Paula Durán, donde según ella el propio Vega se interpuso para impedir el ingreso de la hermana de su hija a las exequias.

“Jamás haría eso. No entiendo por qué dice eso. No sé qué busca, si quiere verme destruido. Eso nunca pasó”, expresó Vega en la entrevista.

Cómo es la relación de Sergio Vega con la familia de Paula Durán

De igual manera, Vega en la revista desmintió la versión de la mamá de Paula Durán que indica que él cambio mucho con los familiares de su esposa y que incluso les habría negado darles mercado.

“Las personas que me conocen saben que soy una persona muy pacífica. Nunca en la vida he tenido un problema o he peleado a golpes, mucho menos voy a agredir a una persona y mucho menos a la mamá de mi esposa y en la situación en la que estábamos. Yo respeto a don Éder [padre de Paula] y a doña Iris porque es la mamá de mi esposa, es la abuela de mis hijos. El tema de que yo no les di comida es increíble”, expresó.

