Han pasado cerca de 10 meses desde que el país se conmocionó con la muerte de Paula Durán, la colombiana que falleció en Estados Unidos después de luchar contra un cáncer agresivo que se la llevó en cuestión de días. La joven dejó a dos hijos pequeños y a su esposo, Sergio Vega, quien se hizo viral en redes sociales buscando ayuda para el tratamiento de su pareja.

(Vea también: “Fue cruel”: mamá de colombiana que murió de cáncer en EE. UU. se fue contra el esposo)

Precisamente, el pasado 5 de noviembre, Gloria Inés Camargo, madre de Paula Durán, hizo una publicación en Instagram en la que reapareció para dar nuevos detalles sobre la actual vida que lleva en Estados Unidos y cómo ha sido la relación con Sergio Vega, con quien se sabía que no eran los más cercanos.

Camargo, en dicha grabación, aseguró que Vega cambió repentinamente después de la muerte de su hija Paula Durán y la convivencia no fue la mejor: “Sergio cambió mucho conmigo. En los Estados Unidos, fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, Sergio cambió muchísimo y yo lo quería mucho”.

Lee También

Cómo fue el velorio de Paula Durán en EE. UU.

Sumado a ello, la mamá contó un incómodo momento que se vivió en el velorio de su hija y el cual fue protagonizado por el propio Sergio Vega, que les hizo pasar un rato amargo a ella y a sus familiares.

“En el velorio pasaron también cosas. Nos llama la señora del funeral y nos dice que solamente podemos entrar el papá de Paula y yo, la hermana no. Sergio no autorizó y esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. ¿Cómo no la va a dejar entrar? Si ella era su hermana. Con ella nació, se criaron, dormían juntas, era su hermana”, expresó Camargo en el ‘live’ hecho en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundación Paula Duran (@fundacionpauladuran)

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.