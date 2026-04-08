La vida de Sergio Vega, el colombiano que se hizo conocido mundialmente por su incansable lucha tras la enfermedad de su esposa Paula Durán en Estados Unidos, vuelve a ser centro de atención por una noticia agridulce. Alejandra Salinas, la mujer que le había devuelto la esperanza y con quien había conformado un nuevo hogar, confirmó a través de sus redes sociales que la relación llegó a su fin.

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Lo que más ha impactado a los seguidores de esta historia no es solo la ruptura de la pareja, sino el tono de despedida que Salinas utilizó para referirse a los hijos de Sergio: Julián, Juan José y Luciana (Gaby). En una publicación cargada de sentimiento, la mujer dejó entrever que el alejamiento no fue mutuo, sino una determinación del propio Vega.

“Hay despedidas que no se entienden… pero sí se sienten en lo más profundo del alma”, inició escribiendo Alejandra en su cuenta de Instagram. En la publicación, que acompañó con fotos junto a los pequeños, Salinas describió la llegada de los hijos de Paula Durán a su vida como un “milagro” y una “luz inesperada” que transformó su cotidianidad.

Sin embargo, el punto que más comentarios ha generado es la revelación del motivo de la distancia. “Hoy, por decisión de su papá, nuestros caminos se separan… y aunque humanamente duela… mi espíritu confía”, expresó Alejandra. Estas palabras sugieren que Sergio Vega habría tomado la determinación de poner fin al vínculo, lo que implica que Alejandra deba alejarse también de los niños con los que compartió el último tiempo.

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Alejandra, quien siempre se mostró muy cercana a la espiritualidad, manifestó que a pesar del dolor de la separación, guarda gratitud por el tiempo compartido. “Me quedo con la gratitud… con el amor sembrado… con la certeza de que lo vivido fue real, fue puro y fue eterno en el alma”, añadió en su mensaje, asegurando que los niños dejaron huellas que el tiempo no podrá borrar.

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La relación de Sergio y Alejandra había sido vista por muchos como un nuevo comienzo tras la tragedia que vivió la familia Vega Durán en 2023. La pareja compartía frecuentemente momentos de su convivencia, viajes y la crianza de los tres hijos de Sergio, quienes veían en Alejandra una figura de apoyo y cariño tras la partida de su madre.

Al final de su publicación, Salinas mencionó un video donde se le ve compartiendo enseñanzas religiosas con los menores. “El video del final fue uno de muchos en los que enseñé la vida de Dios a los niños. Esta semana fue increíble… espero que nunca olviden los miles tatuajes que quedaron en el alma”, concluyó, dejando un mensaje de “amor infinito” para los pequeños que hoy vuelven a enfrentar un cambio drástico en su núcleo familiar.

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