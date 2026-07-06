Varias entidades financieras anunciaron cambios en la atención al público para este martes con motivo del partido de la Selección Colombia frente a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Portugal se derrumba luego de eliminación del Mundial; otra ficha clave se va junto a Cristiano)

Bancos como Bancolombia, Banco Popular, Banco de Bogotá y Davivienda informaron que sus oficinas funcionarán en jornada continua y cerrarán a las 2:30 de la tarde, con el fin de que empleados y clientes puedan seguir el compromiso, programado para las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

Así atenderá Bancolombia este martes

Bancolombia informó que sus 562 oficinas en el país abrirán en su horario habitual y prestarán servicio en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.

Lee También

#ECONOMÍA | Bancolombia (@Bancolombia) atenderá este martes 7 de julio de manera continua desde las 8:00 a.m. hasta las 2:30 p.m. en sus sucursales físicas, por el partido de la Selección Colombia en el mundial de fútbol. Los canales virtuales y corresponsales operarán con… pic.twitter.com/2pQFBVyyEr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 6, 2026

La entidad, patrocinadora de la Selección Colombia, explicó que la medida busca permitir que sus más de 12.500 colaboradores vivan el encuentro deportivo.

Pese al cierre anticipado de las sucursales, seguirán habilitados los cajeros automáticos, la App Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas y Negocios, así como los más de 28.000 corresponsales bancarios.

Banco Popular también cerrará más temprano

El Banco Popular anunció que todas sus oficinas en Colombia atenderán en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.

La entidad precisó que continuarán operando con normalidad sus cajeros automáticos, canales digitales, Línea Verde y la red de corresponsales bancarios.

Davivienda modificó su atención por el partido de Colombia

Davivienda confirmó que mantendrá la apertura en el horario habitual, pero también atenderá de forma continua hasta las 2:30 de la tarde.

La medida incluye las oficinas que normalmente cierran al mediodía, las cuales extenderán su servicio sin interrupciones hasta el cierre general.

Qué pasará con los canales digitales

Las entidades coincidieron en que los cambios aplican únicamente para la atención presencial en oficinas.

Los usuarios podrán seguir realizando operaciones mediante aplicaciones móviles, sucursales virtuales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, por lo que servicios como retiros, pagos, transferencias y consultas continuarán disponibles durante el partido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.