Uno de los momentos que más comentarios dejó tras el Portugal-España no ocurrió durante el partido, sino después del pitazo final. Rodri reconoció públicamente que actuó de forma incorrecta con Bernardo Silva y reveló que le ofreció disculpas apenas terminó el encuentro.

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El mediocampista de España explicó que el incidente ocurrió luego de celebrar una acción frente al futbolista portugués, un gesto que consideró inapropiado.

Qué dijo Rodri sobre Bernardo Silva

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el jugador no evitó el tema y asumió la responsabilidad por lo sucedido.

“Con Bernardo creo que ya lo he dicho anteriormente, me he equivocado porque le he celebrado donde la había fallado, le he pedido disculpas inmediatamente, pero se queda ahí porque la confianza que tenemos y ya está”.

Con esas palabras, Rodri dio por cerrado el episodio y dejó claro que la buena relación que mantiene con Bernardo Silva permitió resolver la situación de inmediato.

🗣️ RODRI se DISCULPA con BERNARDO SILVA por su INCIDENTE al final del Portugal – España: “ME HE EQUIVOCADO…”.@GuilleCasquero#NuestroMejorMundial pic.twitter.com/DBK958pNhz — Diario AS (@diarioas) July 6, 2026

Las declaraciones del volante español generaron reacciones divididas en redes sociales.

Mientras algunos aficionados destacaron el gesto de reconocer el error y pedir perdón públicamente, otros consideraron que ese tipo de celebraciones hacen parte de la intensidad propia de un partido de eliminación directa y que las disculpas no eran necesarias.

En cualquier caso, las palabras de Rodri se convirtieron en uno de los temas más comentados tras el duelo entre España y Portugal en el Mundial 2026.

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