Un video que superó los 2 millones de reproducciones en redes sociales puso al Centro Comercial Andino, en Bogotá, en el centro de la conversación pública. En la grabación, el joven ‘Rodri’ Bastidas denunció que un vigilante les pidió a él y a su novio dejar de besarse y les advirtió que podrían ser retirados del lugar por considerar la conducta “inapropiada”.

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Las imágenes muestran el momento en que ambos sostienen una discusión con el integrante del personal de seguridad. Según explicó posteriormente Bastidas en una serie de publicaciones, el video no fue grabado por él, sino por una mujer que presenció la situación y decidió registrar lo ocurrido al considerar que se trataba de un acto de discriminación. Más tarde le envió el material para que pudiera denunciar el caso.

La publicación rápidamente se viralizó y abrió un debate en redes sociales sobre el trato hacia las parejas del mismo sexo en espacios públicos. Además de miles de comentarios, usuarios convocaron para el 22 de julio una “besatón” frente al Centro Andino como muestra de respaldo a la comunidad LGBTI y de rechazo a cualquier acto de discriminación.

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Ahora resulta que es prohibido darme besos en @Centro_Andino con mi novio, desde cuando tan el homofobico ese centro comercial, nos amenazaron diciendo que si nos veían volverlo a hacer nos sacaban del cc, wtf pic.twitter.com/lSAF24vTi7 — Rodri Gymboy (@rodribastidass) July 19, 2026

Centro Andino ofreció disculpas y revisará sus protocolos

Tras la controversia, el Centro Comercial Andino emitió un comunicado oficial en el que aseguró haber revisado lo sucedido el 19 de julio y concluyó que la actuación del personal de seguridad no estuvo justificada.

En el pronunciamiento, la administración rechazó cualquier manifestación de discriminación y ofreció disculpas directas a las personas involucradas por la situación registrada dentro de sus instalaciones.

Asimismo, informó que iniciará una revisión de los protocolos aplicados por la empresa encargada de la seguridad del centro comercial y anunció que reforzará los procesos de capacitación en temas relacionados con respeto, inclusión y diversidad.

Reacciones tras el comunicado

Aunque el pronunciamiento buscó responder a la polémica, en redes sociales continuaron las críticas de algunos usuarios, quienes consideraron insuficientes las medidas anunciadas y pidieron decisiones más contundentes frente al personal involucrado.

Bajo la etiqueta #EnAndinoCabemosTodos, diferentes personas reiteraron la invitación a participar en la besatón convocada para el 22 de julio, con el propósito de manifestar apoyo a la pareja y rechazar cualquier forma de discriminación contra la comunidad LGBTI.

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