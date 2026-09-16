Por: El Espectador

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Los cursos pedagógicos que ofrecía la Secretaría Distrital de Movilidad para los infractores de normas de tránsito en Bogotá quedaron suspendidos de forma temporal desde el miércoles 16 de septiembre de 2026. Esta medida, anunciada por la Secretaría, responde a la necesidad de instalar un nuevo sistema destinado a verificar la identidad de los asistentes, con el objetivo de prevenir fraudes y suplantaciones durante estos procesos. La suspensión, según la entidad, estará vigente hasta tanto concluyan la implementación tecnológica y la contratación del operador encargado, condiciones que aún no tienen una fecha definida de culminación.

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Pese a la interrupción del servicio en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, los infractores no pierden la oportunidad de realizar el curso obligatorio. De acuerdo con la propia entidad, mientras se supera el proceso de actualización, los ciudadanos pueden acudir a cualquiera de los Centros Integrales de Atención (CIA) del país. Estos centros, que cuentan con la autorización del Ministerio de Transporte, continúan operando normalmente y son la alternativa habilitada para quienes buscan acceder a los descuentos autorizados en el pago de multas por infracciones viales.

La decisión de suspender los cursos ofrecidos directamente por la Secretaría se fundamenta en las resoluciones 2877 del 1.º de abril y 8863 del 16 de julio de 2026, expedidas por la Superintendencia de Transporte. Dichas normativas introducen condiciones más estrictas para los operadores de cursos pedagógicos, entre las que destaca la obligación de implementar la infraestructura de seguridad del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov). Este sistema permite, mediante la consulta a las bases de datos de la Registraduría Nacional y el uso de reconocimiento facial, validar la identidad de cada asistente y minimizar así la posibilidad de suplantaciones y manipulaciones durante el trámite.

La Secretaría Distrital informó que ya ha realizado reuniones técnicas y dos mesas de trabajo con el Gobierno Nacional para analizar los requisitos y los plazos de implementación de la nueva normativa. En paralelo, adelanta una subasta inversa con el fin de seleccionar el operador que instalará el sistema. El proceso debe cumplir con los lineamientos de contratación pública, lo que dificulta adelantar una fecha exacta para la reanudación de los cursos en la Secretaría. Entretanto, la recomendación para los usuarios es consultar el listado de Centros Integrales de Atención habilitados, disponible en el portal oficial del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), y verificar que el establecimiento esté autorizado por el Ministerio antes de asistir.

¿Por qué suspendieron los cursos para infractores en Bogotá?

La suspensión obedece al cumplimiento de nuevas resoluciones de la Superintendencia de Transporte, que exigen instalar un sistema de verificación de identidad con reconocimiento facial y consulta directa a las bases de datos de la Registraduría. Esta medida busca evitar fraudes y suplantaciones en los cursos pedagógicos ofrecidos a los infractores de normas de tránsito.

¿Dónde se pueden hacer los cursos para infractores de tránsito durante la suspensión?

Durante la suspensión temporal en la Secretaría Distrital de Movilidad, los cursos pueden realizarse en cualquier Centro Integral de Atención (CIA) autorizado por el Ministerio de Transporte. El listado de estos centros se encuentra en la página del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), donde cada usuario debe consultar antes de asistir para confirmar horarios, tarifas y disponibilidad de cupos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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