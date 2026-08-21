Por: Gol Caracol

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Enes Ünal y el colombiano Johan Mojica se convirtieron en figuras claves para el Getafe en la victoria 3-1 frente al Partizán, triunfo logrado pese a la adversidad de jugar más de media hora con un futbolista menos tras la expulsión de Abqar. Según el recuento de Noticias Caracol, este resultado, definido en los minutos finales, le otorga al equipo español una ventaja de dos goles de cara al partido de vuelta en Belgrado, donde buscará asegurar su entrada a la fase de grupos de la UEFA Europa Conference League, conocida popularmente como ‘Conference League’.

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Han pasado seis años y seis meses desde que el Coliseum albergó un encuentro europeo, y el retorno no pudo ser más intenso: el Getafe, bajo la dirección de José Bordalás, enfrentó nuevamente una cita continental tras un exigente desempeño en la última Liga. Como detalle relevante, el desarrollo de la llave se decidirá en apenas 180 minutos después de un largo recorrido en la liga local. El rival, Partizán, es un club con historia que vivió su etapa dorada en los años 60, cuando alcanzó la final de la Copa de Europa contra el Real Madrid; sin embargo, en la actualidad su nivel es más modesto.

El Getafe suele experimentar cambios estructurales cada temporada, perdiendo y sumando jugadores constantemente. En este encuentro, la plantilla presentó nueve incorporaciones recientes, destacando a Francho, quien apenas tuvo tiempo para entrenar antes de ser titular por la ausencia de Mario Martín. Bordalás también apostó desde el inicio por Enes Ünal y permitió el lucimiento del colombiano Mojica, ambos protagonistas. Desde los primeros minutos, Mojica asistió a Ünal, quien abrió el marcador con una volea tras un centro preciso. Aunque el Partizán empató poco antes del descanso, el Getafe supo reponerse pese a jugar con diez futbolistas desde el minuto 68 por la expulsión de Abqar.

La garra azulona se reflejó al cerrar el partido: primero, Andrés García convirtió el 2-1 en el minuto 87 y finalmente, cuando el encuentro agonizaba, Mojica selló el 3-1 y colocó al Getafe en una posición favorable. Ahora, la clasificación se definirá en Serbia, en un ambiente que promete ser hostil.

Ficha técnica: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Romero, Mojica; Terrats (Andrés García, min. 74), Mangala (Sazonov, min. 79), Francho; Satriano y Ünal en el Getafe; Milosevic; Roganovic, Milic, Mitrovic, Simic, Nwulu (Djurdjevic, min. 67); Baba (Cumic, min. 80), Ugresic (Aleksic, min. 67); Seck, Jeh (Kozjek, min. 80) y Vukotic (Miladinovic, min. 67) en el Partizán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyeron Enes Ünal y Johan Mojica en la victoria del Getafe sobre el Partizán?

Según Noticias Caracol, ambos jugadores fueron determinantes: Mojica asistió a Enes Ünal para el primer gol y anotó el tanto definitivo en los minutos finales, consolidando la ventaja pese a la inferioridad numérica de su equipo durante más de 30 minutos.

¿Qué es la UEFA Europa Conference League y por qué es importante para el Getafe?

La UEFA Europa Conference League es un torneo de clubes europeo que sirve como una nueva vía para equipos de diversas ligas del continente. La posibilidad de ingresar a la fase de grupos representa para Getafe regresar a la competencia internacional y una oportunidad de consolidar su proyecto deportivo en el plano europeo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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